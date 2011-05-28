Borç yapılandırmasında son 3 gün!

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TESK: Esnaf bu tarihi fırsatı kaçırmasın



40 bin kişi kredi ile emekli oldu



Yapılandırmadan kaç kişi yararlandı?

Vergi, idari para cezası ya da sosyal güvenlik primi borcu... Yükümlülerin ödeyemediği pek çok alandaki borçlar, Torba Yasa ile yeniden yapılandırıldı. Şu ana dek 6 milyon 226 bin 225 vergi mükellefi borcunu yeniden yapılandırdı, yaklaşık 5 milyon dosya için işlem yapıldı. Yaklaşık 300 kalem kamu alacağının yeniden yapılandırıldığı tarihi fırsat 31 Mayıs Salı günü bitiyor.Yoğunluğun yaşanmaması için vergi daireleri ile SGK il müdürlükleri hafta sonu açık kalacak. Zaman gazetesinin haberine göre; Türkiye tarihinin en büyük borç yapılandırmasında sona gelindi. Prim ve vergi affına başvurular 31 Mayıs'ta doluyor. Bakanlar Kurulu uzatma yetkisini kullandığı için yeni bir uzatma söz konusu olmayacak. Bu nedenle aftan yararlanmak isteyenler için son dört günlük başvuru süresi var. SGK il müdürlükleri ve vergi daireleri de hafta sonu çalışarak yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşların müracaatlarını alacaklar. SGK'ya bugüne kadar yapılan başvuru sayısı ise 1 milyon 707 bine ulaştı. Bu kişilerden tahsil edilecek rakam da 20,8 milyar oldu. Gelir İdaresi tarafından yapılandırılan alacak faturası ise 30,5 milyar TL. Bu iki kalemden devletin kasasına toplamda 51,4 milyarın girmesi bekleniyor.Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, başvuru süresinin 31 Mayıs tarihinde sona ereceğini hatırlatarak, yasaya göre yeni bir uzatmanın mümkün görünmediğini söyledi. Dün akşam itibarıyla sadece merkezi hükümetin topladığı vergiler açısından bakıldığında, 4 milyon 490 bin mükellefin başvurduğunu belirten Babacan, "Belediyelerin topladığı Emlak Vergisi gibi, TEDAŞ'ın topladığı elektrik borcu gibi borçlar bu rakamların içinde yok. Sadece Gelir İdaremizin topladığı vergi gelirleri açısından baktığımızda bugüne kadar toplam 4 milyon 490 bin mükellefimiz başvurmuş. Dosya sayısı 5 milyon 199 bin. Çünkü bir mükellefin birden fazla dosyası olabiliyor. Bu, pek çok Avrupa ülkesinin nüfusundan daha fazla bir sayıdır. Bu kadar yüksek sayıda vatandaşımızın başvuruyor olması, bir bakıma bir sil baştan yapma konusunda, kayıt dışından kayıt içine geçme konusunda vatandaşlarımızın ne kadar arzulu, istekli olduğunu da bize gösteriyor. Bu kapsamda yeniden yapılandırılan borç tutarı 30 milyar 580 milyon lira." şeklinde konuştu. SGK açısından 1 milyon 707 bin vatandaşın yeniden yapılandırmadan yararlanmak için başvurduğunu bildiren Babacan, bu kapsamda yapılandırılan borç tutarının da 20 milyar 882 milyon lira olduğunu söyledi.Yaklaşık 300 kalem kamu alacağının yeniden yapılandırıldığı tarihi fırsatta, en büyük meblağı vergi ve prim borçları tutuyor. Devlete borcu bulanan vatandaşların fırsatı kaçırmamaları için 31 Mayıs Salı akşamına kadar müracaat etmeleri gerekiyor. Yeniden yapılandırmaya başvuranların borcu tekrar hesaplanıyor. Bugüne kadarki gecikme faizleri siliniyor. Bunun yerine anapara, enflasyon oranında artırılarak bugünü getiriliyor. Böylece borçlular, gecikme faizlerine kıyasla çok daha az borçla karşı karşıya kalıyorlar. Örneğin SGK, 11 milyarlık gecikme faizini sildi. Bunun yerine hesaplanan enflasyon tutarındaki alacak ise 4 milyar oldu. Ayrıca vatandaşa borçlarını 36 ay taksitle imkanı veriliyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de yaptığı açıklamada 'Torba yasa' olarak bilinen ve kamu alacaklarının yapılandırılmasını öngören, esnaf için de önemli bir fırsat olan 6111 sayılı yasada belirtilen başvuru sürelerinin sonuna yaklaşıldığını hatırlattı. Palandöken, "Üyelerimizden bu süreye dikkat etmelerini istiyoruz." dedi.3 aydır devam eden yeniden yapılandırma çalışmaları 31 Mayıs Salı günü sona erecek. Bugüne kadar yapılandırma kapsamında 6,2 milyon başvuru oldu. Yapılandırılan borç tutarı ise 51 milyar 400 milyonu buldu. Yapılandırmada en büyük kalemi, vergi borçları oluşturdu. 4 milyon 490 bin mükellef başvurarak borcunu yeniden yapılandırdı. Bazı mükelleflerin birden fazla dosyası olduğu için dosya sayısı 5 milyon 199 bin oldu. Vergi alacağı olarak yapılandırılan rakam da 30,5 milyar.Aftan yararlanmak için SGK'ya da 1 milyon 707 bin kişi başvurdu. Yapılandırılan borç tutarı ise 20,8 milyarı buldu. SGK, bu rakamın 1,3 milyarını tahsil etti. SGK'nın verilerine göre yapılandırmaya en çok işveren ilgi gösterdi. 361 bin işveren, 616 bin esnaf, 326 bin çiftçi, 97 bin emekli olduktan sonra çalışan, 20 bin isteğe bağlı sigortalı ve 3 bin 754 belediye affa başvurdu.Af kapsamında SGK'nın Ziraat Bankası ile yaptığı anlaşma çerçevesinde kredi kullanarak emekli olanların sayısı da 40 bine yaklaştı. Emekliliği hak ettiği halde prim borcu nedeniyle aylık alamayan esnaf ve çiftçi, Ziraat Bankası'ndan 0,79 faizle ve 60 aya kadar vade ile kredi kullanabiliyor. Bağ-Kur'lunun kullandığı bu kredinin teminatı ise maaşı. Kredi ile emekli olmak isteyenlerden maaşanın bir bölümü banka tarafından borcuna karşılık kesilirken diğer kısmı kendisine ödeniyor. Bu kişilere yaklaşık 600-700 TL civarında maaş bağlanıyor. Emekli olanlar sağlık hizmetlerinden hemen yararlanmaya başlıyorlar.Vergi dairelerine 4 milyon 490 binSGK'ya 1 milyon 707 binSGK'ya başvuranlarİşverenler 631 bin 37Muhtarlar ve bağımsız çalışanlar 616 bin 296Emekli olduktan sonra çalışan 97 bin 117Çiftçiler 326 bin 699Belediyeler 3 bin 754İsteğe bağlı sigortalılar 20 bin 585İl özel idareleri 31Spor kulüpleri 151