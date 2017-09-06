Borç vermediği arkadaşı tarafından bıçaklanan liseli genç öldü

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde okul arkadaşı 16 yaşındaki E.Ç. tarafından kendisine 400 lira borç vermediği için boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan aynı yaştaki lise öğrencisi Ogün Güneri, 11 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, geçen 27 Ağustos\'ta Cumhuriyet Mahallesi Üsküdar Caddesi İlim Sokak\'taki tek katlı evde meydana geldi. İlim Sokak\'taki evin önünden geçen komşu, inleme sesleri üzerine kapısı açık eve girdiğinde Ogün Güneri\'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boğaz, kol ve karnından bıçakla ağır yaralandığı belirlenen Güneri, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Ogün Güneri, ameliyatın ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi.

Keşan Safiye Erol Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencisi olduğu bildirilen Ogün Güneri\'nin, yaz tatili nedeniyle annesiyle fındık toplamak üzere gittiği Ordu\'dan olaydan 1 gün önce tek başına Keşan\'a döndüğü belirlendi.

OKUL ARKADAŞI ÇIKTI

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden Güneri\'nin yanında okul arkadaşı E.Ç. ile birlikte evine doğru yürüdüğünü tespit etti. Polis E.Ç.\'yi evinde gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada kanlı elbiseleri bulundu. E.Ç.\'nin olayın ardından boş bir araziye attığını öne sürdüğü bıçak ise bulunamadı.

BORÇ VERMEYİNCE BIÇAKLAMIŞ

E.Ç., emniyetteki ifadesinde arkadaşı olan Ogün Güneri\'nin Ordu\'da fındık toplama işinden para kazandığını ve bu nedenle Keşan\'a geldiğinde birlikte evine giderek kendisinden 400 lira borç istediğini söyledi. E.Ç., arkadaşının borç isteğini reddetmesi üzerine duruma sinirlendiğini ve Güneri\'yi, boğazı, kolu ve karnından bıçaklandıktan sonra evden ayrıldığını iddia etti. E.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

11 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ogün Güneri, 11 gündür tedavi gördüğü Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Güneri\'nin cesedi, hastane morgunda savcı ve polis gözetiminde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.



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