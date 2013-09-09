Borçta ve zararda şampiyon Galatasaray

Geçen yıl Süper Lig’de art arda ikinci şampiyonluğuna ulaşan, Şampiyonlar Ligi’nde de çeyrek finale yükselen Galatasaray, gelirlerini artırmasına rağmen, borç ve zararda da rekor kırdı. 4 büyük kulübün futbol takımlarını da bünyesinde bulunduran halka açık şirketleri içerisinde en fazla zarar eden Galatasaray oldu.

Beşiktaş borç ve zararını azaltırken, gelirini artıramayan Fenerbahçe’nin kârı azaldı. Trabzonspor da kendi zarar rekorunu kırdı.

Futbolculara 179,1 milyon TL ödendi

Oktay Özdabakoğlu’nun Radikal’deki haberine göre, Geçen yıl tarihinin en iyi sezonlarından birini geçiren Galatasaray, mali açıdan planladığı noktaya gelemedi. Toplam gelirini yüzde 43,5 artırarak 322,7 milyon TL’ye çıkaran ve 4 büyük arasında en fazla gelir elde eden kulüp olan Cimbom’un sporculara ödediği ücretler 125,8 milyon TL’den 179.1 milyon TL’ye çıktı. Geçen sezon teknik direktör ve antrenörlere 16,2 milyon lira ücret ödendi. Galatasaray’ın mağaza satış gelirleri 32,1 milyon liradan 72,7 milyon liraya çıkarken, Şampiyonlar Ligi geliri 57,6 milyon TL olarak gerçekleşti. Faaliyet zararı 47.3 milyon TL olan Cimbom’un, finansal giderleri 52.9 milyon TL oldu. Galatasaray’ın bir önceki yıl 35,8 milyon TL olan zararı, geçen yıl 99,8 milyon TL’ye fırladı.

Galatasaray’ın 31 Mayıs 2012’de 833,3 milyon TL olan borcu, 31 Mayıs 2013 tarihi itibariyle 724,6 milyon TL olarak gerçekleşti. Galatasaray’ın kısa vadeli borcu 241,6 milyon liradan 389,2 milyon liraya çıktı. Uzun vadeli borç ise yüzde 400’lük sermaye artırımı sonrasında kulübün şirkete olan borcunun 442,9 milyon liradan 193,4 milyon liraya gerilemesinin etkisiyle, 591,7 milyon liradan 335,3 milyon liraya düştü. Cimbom yüzde 300 oranındaki ikinci sermaye artırımını hala gerçekleştiremedi.

Beşiktaş borcu 158 milyon TL azaldı

Geçen sezonu ‘feda’ yılı ilan eden Beşiktaş, mali disiplinin meyvelerini topladı. Beşiktaş’ın toplam borcu 479,1 milyon liradan 320,5 milyon liraya gerilerken, zararı da 150.8 milyon liradan 68.3 milyon liraya düştü. Beşiktaş’ın futbolculara ve teknik heyete yaptığı ödemelerin 141,5 milyon liradan 92,2 milyon liraya gerilediği dikkat çekti. Beşiktaş’ın bir önceki sezon 153,5 milyon lira olan geliri, geçen sezon 147,4 milyon TL olarak gerçekleşti. Kartal’ın yayın geliri 67.5 milyon liradan 54.2 milyon liraya inerken, lisanslı ürün satış geliri 14 milyon liradan 30.5 milyon liraya çıktı. Beşiktaş’ın kombine kart ve loca geliri 18,7 milyon TL oldu.

Fenerbahçe gelirde yerinde saydı

Fenerbahçe’nin geliri 246,5 milyon TL ile bir önceki sezonla aynı seviyede kalırken, net kârı 5.9 milyon liradan 1.6 milyon liraya geriledi. Naklen yayın geliri 68,1 milyon TL olan Fenerbahçe’nin, stat hâsılatı 69,5 milyon TL oldu. Fenerbahçe’nin futbolculara ve teknik heyete yaptığı ödemeler geçen yıl 112,5 milyon liradan 162,2 milyon liraya çıktı. Borcu 244,2 milyon liradan 405,5 milyon liraya çıktı.



Geliri 135,9 milyon liradan 66,7 milyon liraya inen Trabzonspor, yılı 61,2 milyon lira zararla kapattı. Trabzonspor bir önceki yıl 5,7 milyon lira kâr elde etmişti. Borcu 178,7 milyon liradan 203,1 milyon liraya çıktı.