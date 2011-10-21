Borç stoku 500 milyar TL'yi geçti



T24 - Hazine Müsteşarlığının verilerine göre, merkezi yönetim brüt borç stoku Ağustos ayında 509,3 milyar lira, temmuzda 501,4 milyar lira, haziran ayında 495,9 milyar lira, mayıs ayında 492,2 milyar lira, nisan ayında 487 milyar lira, mart ayında 486 milyar lira, şubat ayında 483 milyar lira, ocak ayında da 478,3 milyar lira düzeyindeydi.



Eylül sonu itibariyle 514,5 milyar liraya ulaşan merkezi yönetim brüt borç stokunun 362,1 milyar lirasını Türk Lirası cinsi, 152,4 milyar lira tutarındaki kısmını da döviz cinsi borçlar oluşturdu.



Merkezi yönetim brüt borç stokunun 366,7 milyar lirası iç borç, 147,8 milyar lirası da dış borç stokundan oluştu.









