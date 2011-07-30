-BORÇ KRİZİNDE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR WASHINGTON (A.A) - 30.07.2011 - ABD'de borç krizine çözüm bulmak için artık vaktin dolmak üzere olmasına rağmen, Kongre'de Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki bölünmeler hala aşılabilmiş değil. Senato ve Temsilciler Meclisi'nde bugün bir plan teklifi üzerinde yapılan oylama, iki parti arasındaki kutuplaşma ve ideolojik farklılıkların ne kadar derin olduğunu gözler önüne serdi. Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner'ın hazırladığı ve kendi partisi içindeki itirazları bir türlü aşamaması nedeniyle Meclis'te oylamaya sunulmasını daha önce iki kez ertelediği çözüm planı, bugün Temsilciler Meclisi'nde oylandı. Harcamalarda 900 milyar dolar civarında kesinti öngören ve federal hükümetin borçlanma limitini de buna yakın bir miktarda artıran plan, Cumhuriyetçi Parti içindeki özellikle muhafazakar Çay Partisi destekli yeni milletvekilleri tarafından desteklenmiyordu ve Boehner da, tasarının geçmesi için gereken 218 oyu garanti altına almadıkça planı Meclis gündeminde getirmeyi sürekli erteliyordu. Boehner'ın, sözkonusu muhafazakar milletvekillerinin taleplerine uygun şekilde içeriğinde birtakım değişikliklere gitmesinin ardından plan bugün Meclis'te oylandı ve 210'a karşı 218 oyla kabul edildi. Plana Demokrat milletvekillerinin tamamı, Cumhuriyetçi milletvekillerinin ise 22'si karşı oy kullandı. Ancak plan, Temsilciler Meclisi'nde onaylandıktan sadece iki saat sonra, beklendiği gibi, Demokrat çoğunluklu Senato'da reddedildi. Demokratlar, planın, borçlanma limitini geçici olarak artırması ve gelecek yıl içinde Kongre'de yeni bir oylamayı gerektirdiği gerekçesiyle reddediyorlar, çünkü ABD Başkanı Barack Obama'nın yeniden seçilebilmek için uğraş vereceği 2012 yılı içinde Kongre'de bugünküne benzer bir krizin yeniden yaşanmasını istemiyorlar. Ayrıca plana, muhafazakar Cumhuriyetçilerin itirazlarını aşmak için daha sonradan eklenen, bütçenin dengelenmesi için anayasal değişiklik öngören düzenlemeye de Beyaz Saray ve Demokratlar karşı çıkıyorlar. -GÖZLER REID'IN PLANINDA...- Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney de, Boehner'ın planının Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, planın ABD'de birkaç ay sonra yeni bir borçlanma limiti krizine neden olabilecek unsurları içinde barındırdığını ifade ederek, vaktin daralmasıyla birlikte, liderlerin temerrüde düşmeyi önleyecek bir uzlaşıya varmak için derhal birlikte çalışmaya başlamaları ve bütçe açığının dengeli biçimde azaltılmasının temelini atmaları gerektiğini vurguladı. Carney, Başkan Obama'nın Senato'daki Demokrat ve Cumhuriyetçileri, Temsilciler Meclisi'ndeki iki partinin de desteğini alabilecek bir plan üzerinde ortak zemin bulmaya çağırdığını kaydetti. Şimdi gözler Senato'daki Demokrat Çoğunluk Lideri Harry Reid'in hazırladığı plan teklifine çevrildi. ABD Başkanı Obama'nın de desteğini alan planını, Senato'daki Cumhuriyetçi Azınlık Lideri Mitch McConnell tarafından daha önce teklif edilen "yedek plan"daki bazı bölümleri içine katarak revize eden Reid, şimdi planını Senato'da en geç pazartesi gününe kadar oylamaya sunup onaylatmayı amaçlıyor. Reid'in revize ettiği planın, ABD Başkanı Obama'ya borçlanma limitini üç aşamada yükseltmesi için yetki veriyor. Reid, yaptığı açıklamada, "Son tren istasyondan kalkıyor ve bu, temmerüde düşmeyi önlemek için son şans" ifadesini kullandı. Cumhuriyetçi muhataplarını, müzakere etmede isteksiz davranmakla eleştiren Reid, "Uzlaşı olmadıkça ve plan teklifimi reddettikleri müddetçe, bir ekonomik felakete doğru gidiyoruz" şeklinde uyarıda bulundu.