Borç cinayeti şüphelisi yakalandı

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da kafede alacak konusunda çıkan tartışmada, eski ortağı 50 yaşındaki Mustafa Karaibişoğlu ve kardeşi 48 yaşındaki Tufan Karaibişoğlu\'nu tabancayla başlarına ateş ederek öldüren Serhan Girgis, yakalandı.

Olay, geçen 4 Aralık\'ta Gürselpaşa Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı üzerindeki bir kafede meydana geldi. Serhan Girgis; Mustafa Karaibişoğlu ve kardeşi Tufan Karaibişoğlu birlikte kafe açtı. Ancak bir süre sonra Girgis, ortaklıktan ayrıldı. Aralarındaki borç- alacak meselesini konuşmak için bir araya gelen eski ortaklar tartışmaya başladı. Kafe önündeki tartışma büyürken, Serhan Girgis üzerindeki tabancasını çıkarıp, eski ortakları Mustafa Karaibişoğlu ve Tufan Karaibişoğlu\'nun başlarına ateş açıp kaçtı. Saldırıda ağır yaralanan kardeşler, çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Ölenlerin yakınları gelerek gözyaşı döktü.

ARKADAŞININ EVİNDE YAKALANDI

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın talimatlarıyla kurulan özel ekip, Serhan Girgis\'in Pınar Mahallesi\'nde bir arkadaşının evinde kaldığını öğrendi. Evde yakalanan Girgis\'in, \"Tartışınca üzerime yürüdüler. Silahlı olduklarını bildiğim için silahımı çektim ve onları vurdum\" diye ifade verdiği öğrenildi. Sorgusunun ardından Adana Adli Tıp Birimi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi.



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