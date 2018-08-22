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Borç-alacak kavgasında 3 akrabasını bacaklarından yaraladı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde Güvenç D

22 Ağustos 2018 21:11

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İznik ilçesinde Güvenç D. (48), borç-alacak kavgasında tabancayla 3 akrabasını bacaklarından vurarak yaraladı.
Olay, İznik Yakup Sokak\'ta bugün meydana geldi. Akrabalar arasında borç-alacak yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Güvenç D. belindeki tabancayı çıkarıp, Mustafa D. (52), Serhat Ü. (23) ve Nazlı D.\'yi (30) bacaklarından vurarak yaraladı. Yaralılar, İznik Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa merkezdeki hastanelere sevk edildi.
Polis tarafından olay yerinde yakalanan Güvenç D., emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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