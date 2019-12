Borat, Sherlock olacak

"Borat" filmiyle tanınan İngiliz aktör Sacha Baron Cohen da yeni komedi filminde tüm zamanların en meşhur dedektifi Sherlock Holmes'u canlandıracak.



Columbia Pictures yapımı projede rol alması için Kazak gazeteci Borat'ın maceralarını anlatan filmle tanınan Sacha Baron Cohen ve Will Ferrell ile anlaşmaya varıldı.

Henüz ismi belirlenmeyen komedi filminde Cohen, Sherlock Holmes'u, Will Ferrell ise yardımcısı Watson'ı canlandıracak. Senaryosunu Etan Cohen'ın kaleme aldığı filmin yapımcılığını Judd Apatow ile Jimmy Miller üstlenecek.



Arthur Conan Doyle'un "Sherlock Holmes" öykülerinden esinlenilerek beyazperdeye aktarılacak film, Sacha Baron Cohen ile Will Ferrell'ı 2006 yapımı "Talladega Nights" adlı filmden sonra ikinci kez bir araya getirecek.



Efsane dedektif Sherlock Holmes



Sir Arthur Conan Doyle tarafından yaratılan Sherlock Holmes'un ilk öyküsü, 1887 yılında "Kızıl Soruşturma" adıyla yayımlandı. Dedektif kahramanlar içinde en çok tanınanı olan Sherlock Holmes, olayları gözlem ve sorduğu soruların cevaplarını birleştirerek çözmesiyle tanındı. Ortağı Watson ile birlikte her türlü ipucunu değerlendiren Holmes, sigara izmaritlerinden el yazılarına, ayak izlerinden yiyeceklere kadar her türlü delili mercek altına almasıyla ünlü oldu.



Ortağı Watson ile zaman zaman tatlı atışmalarda da bulunan Sherlock Holmes, kendi dönemi için garip zevkleri bulunan bohem bir karakterdi. Usta bir eskrimci olan, çok iyi keman çalan Holmes, kendiyle övünmeyi de kimi zaman uç noktalara vardırdı. Scotland Yard dedektifleri tarafından bilgisine ve olayları çözmedeki yeteneğine sık sık başvurulan Holmes'un sonraki yıllardaki maceralarında kendinden daha zeki ve yetenekli olan ağabeyi de yer aldı.