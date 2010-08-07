-BORAJET'TEN BASIN KARTINA YÜZDE 25 İNDİRİM ANKARA (A.A) - 08.07.2010 - Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünden (BYEGM) yapılan açıklamada, Borajet Havayollarının basın kartı sahiplerine yüzde 25 indirim uygulaması başlattığı bildirildi. Açıklamada, Borajet Havayolları'nın, basın kartı sahibi yolcularına yüzde 25 indirim uygulamasının, şirketin yurt içi seferlerinde geçerli olduğu belirtildi. Basın kartı taşıyan medya mensuplarının, yurt içi tarifelerinde her zaman yer bulma imkanından ve özel indirimden faydalanabilecekleri ifade edildi. BYEGM Genel Müdürü Murat Karakaya, bu konudaki girişimin özellikle yerel medya olmak üzere basın mensuplarından gelen talep üzerine başlatıldığını belirterek, şunları kaydetti: ''Gazetecilerin toplumu aydınlatma ve bilgilendirme görevlerini ifa ederken, başta ulaşım, iletişim ve konaklama olmak üzere sağlanan destekler, basın mensuplarının daha rahat hareket edebilmelerine ve basın kartının işlevinin artırılmasına yönelik çalışmalardır. Bu çalışmalarımız artarak devam edecektir. Basın mensubu arkadaşlarımıza destek olmak amacıyla başlatılan projemize bu desteğinden dolayı Borajet yetkililerine teşekkür ederim.'' BYEGM tarafından başlatılan, Basın Kartının işlevini artırmaya yönelik gelişmelerin özellikle yerel medya mensupları tarafından ilgiyle karşılandığı da belirtildi. Açıklamada, Borajet Havacılık Genel Müdürü Kadir Peker'in konuyla ilgili görüşlerine de yer verildi. Borajet'in Mayıs ayı başında uçuşlara başladığını hatırlatan Peker, İstanbul çıkışlı Ankara, Tokat, Zonguldak, Trabzon, Antalya, Bodrum seferlerine ilave olarak çok yakında Edremit, Bursa, Gazipaşa ve Ankara çıkışlı Siirt seferlerinin de başlayacağına dikkati çekti.