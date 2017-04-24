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Borajet, uçuşlarına ara verdi

Borajet, filosunda bulunan bazı uçaklardaki teknik arıza nedeniyle bir süre uçuşlara ara verildiğini duyurdu

24 Nisan 2017 11:56

Özel havayolu şirketlerinden Borajet, bugün itibarıyla uçuşlarına ara verdiğini açıkladı. Filosunda bulunan bazı uçaklarda teknik arıza bulunduğunu belirten Borajet, filonun yenilenip yeni uçuş rotalarının ve planlamaların yapılması için uçuşlarına geçici bir süre ara verdiğini duyurdu. 

Borajet'ten yapılan açıklama şöyle:

"Yurtiçinde ve dışında 80 farklı noktaya hizmet veren Türkiye'nin ilk ve tek bölgesel havayolu şirketi olan Borajet Havayolları SBK Holding bünyesine devredilmesinin ardından dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak İstanbul 3. Havalimanı'na çok daha güçlü olarak hizmet verme hazırlığını sürdürmektedir. Borajet Havayolları yeniden yapılanma çalışmaları neticesinde filosunda aktif olarak bulunan 10 adet uçağın 6'sının teknik arıza ve parça eksikliğinden dolayı uzun süredir yerde kalması sebebiyle oluşan teknik sorunların giderilerek uçulabilir duruma gelmesi uzun süre alacağından dolayı, müşteri mağduriyeti ve ticari itibar göz önüne alınarak filonun yenilenip yeni uçuş rotalarının ve planlamaların yapılması için uçuşlarına geçici bir süre ara vermiştir" 

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