'Borajet kendi pazarını yaratıyor'

T24- ''Pervaneli uçak'' modelleri ile bölgesel hava taşımacılığı yapan Borajet, dünyanın en gelişmiş teknolojisini barındıran, en modern ve ultra uzun menzilli business jet uçağı ile Ekim ayından itibaren hava taksi hizmeti de vermeye başlayacak.



Borajet Genel Müdürü Kadir Peker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2007 yılında hava taksi hizmeti vermek üzere kurulan Borajet'in, bölgesel havacılıkta yatırım kararının alınmasıyla geçen yıl bölgesel havacılık konusunda faaliyete geçtiğini ve 7 Mayısta ilk uçuşun Tokat'a gerçekleştirildiğini belirtti.



Borajet'in toplam 105 milyon dolar yatırımla kurulduğunu ifade eden Peker, şu anda Adana, Antalya, Antalya Gazipaşa, Bodrum, Bursa, Diyarbakır, Edremit-Burhaniye, İstanbul, Samsun, Tokat, Trabzon ve Zonguldak'a seferleri olduğunu anlattı.



Genelde uçuşun olmadığı hatlara seferler koyduklarını vurgulayan Peker, Zonguldak-Trabzon, Bursa-Samsun, Edremit-İstanbul gibi hatlarda uçuşları bulunduğunu dile getiren Peker, ''İnsanlarımıza yeni alışkanlıklar kazandırmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar Zonguldak-Trabzon arasında yapılmış bir sefer yoktu. O hatta 3 aydır uçuyoruz ama daha yeni yeni Zonguldak-Trabzon uçuşları kendini finanse etmeye başladı'' diye konuştu.



HAVA TAKSİ HİZMETİ





Borajet Genel Müdürü Kadir Peker, Kanada'nın Bombardier firmasına sipariş ettikleri 2010 model dünyanın en uzun menzilli uçaklarından olan Global Express XRS'i, Ekim ayında teslim alacaklarını belirterek, şöyle devam etti:



''Bu uçaktan Türkiye'de bir tane daha yok. Bu uçakla, iş adamlarından isteyenler için özel uçuşlar düzenlenecek. Uçak Bombardier'in en yüksek performanslı uçağı. 6 bin 500 mil menzili var. Türkiye'den direk Amerika'ya gidebilen bir uçak. Bu çok özel uçak 14 kişilik. Dünyadaki mevcut tüm havacılık teknolojisini barındırıyor. Hiçbir eksiği yok. Çok yüksek irtifa tabanlı. 51 bin feet tavanlı ve uzun menzilli bir jet uçağı. Uçak 50 milyon dolar değerinde. Hava taksinin saat ücreti 11 bin avro civarında. Bekleme şartları karşılanırsa gittiği yerlerde bekleyebilir.''





Peker, bölgesel taşımacılıkta kullanılan uçakların pervaneli ATR 72-500 tipi yolcu uçağı olduğunu ifade ederek, bu uçakların Fransa'da Airbus uçaklar ile aynı fabrikada, aynı teknoloji ile yapıldığını söyledi.



Şirketin şu anda 4 tane uçağı bulunduğunu, 5-6 yaşlarında olan bu uçakların İtalyan hava yollarından tanesi 11 milyon dolara satın alındığını aktaran Peker, bu uçakların yenisinin 21 milyon dolar olduğunu ve fabrikaya sipariş verenlerin 3 yıl sonra sıra alabildiklerini bildirdi.



Kadir Peker, şirketin kendi öz kaynakları ile hali hazırda 105 milyon dolarlık nakit halde yatırım yaptığını, kredi kullanımı ya da leasing söz konusu olmadığını vurgulayarak, ''Uçak sayımızı 2 yıl sonra 5'e, 5 yıl sonra da 10 çıkarmayı hedefliyoruz. Talebin olduğu yerlere de yeni hatlar açmayı planlıyoruz'' dedi.



BİLET FİYATLARI 69-169 LİRA ARASINDA





Peker, bölgesel hava taşımacılığında bilet fiyatlarında herkesin ulaşabileceği rakamları sağlamaya çalıştıklarını ve bugün itibarıyla ortalamada en ucuz hizmeti verdiklerini belirterek, bölgesel taşımacılığı ilk yapan şirket oldukları için altyapıya çok fazla yatırım yapmak zorunda kaldıklarını vurguladı.



Hava taşımacılığında kullandıkları uçakların yeni bir uçak tipi olduğu için pilot ve teknisyen gibi personel bulmada sıkıntı yaşadıklarını anlatan Peker, bir pilotun yeni bir uçağı kullanabilmesi için önce o uçakla ilgili eğitim alması, sonra da belli bir süre öğretmen pilot nezaretinde bir süre daha uçması gerektiğini kaydetti.



Peker, Türkiye'de çok sayıda Boeing pilotunun bulunduğunu, ancak bu uçakları bilen pilot olmadığı için yabancı öğretmen pilotlar tarafından Türk pilotlarının hazırlandığını dile getirdi.



Teknisyen, bakım hizmeti gibi konularda da yabancı şirketlerden hizmet aldıklarını, pilot ve hostes eğitimlerinin sürdüğünü kaydeden Peker, bütün bu çalışmaların maliyeti 2-3'e katladığına işaret etti.



Peker, Borajet'in bilet fiyatlarının şu anda 69-169 lira arasında değişkenlik gösterdiğini ifade etti.



''BORAJET, KENDİ PAZARINI YARATMAK ÜZERE KURULDU''





Peker, Borajet'in Türkiye'deki pazardan pay alma gibi bir niyeti ve çabasının olmadığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Borajet, kendi pazarını yaratmak üzere kuruldu. Zonguldak ile Trabzon arasında uçan kimse var mı? Borajet buradaki pazarı yaratıyor. Edremit'te uçan kimse yok. Orada kendi pazarımızı yaratıyoruz. Bursa'dan Üsküp'e uçacağız. Başka var mı? Yok. Yani biz bu pazarın gelişimine katkıda bulunuyoruz.''



Zonguldak, Kastamonu, Edremit, Siirt ve Ağrı gibi Türkiye'nin pek çok yerinde kısa pist bulunduğuna dikkati çeken Peker, bu pistlerin kullandıkları pervaneli uçaklar için çok uygun olduğunu belirtti.



Büyük jet uçakların kullanabilecekleri pistin 10-15 milyon dolar maliyeti olduğunu, diğer taraftan pervaneli uçakların inebileceği pistlerin 1 milyon liraya mal edilebileceğini vurgulayan Peker, ''ATR 72-500'lerin özelliği bu. 22 ton kalkış ağırlığı var. Boeing'ler ise 100 ton kalkıyor. Bizim uçaklar sıkıştırılmış toprağa iniş yapıyor ama Boeing yapamaz'' diye konuştu.