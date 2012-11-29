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Bora Gezmiş: Türkiye'de darbelerle ilgili şeyler tiyatro oyunu gibi

Gezmiş: Bana göre, yasak savmak için hazırlanmış bir rapor. 'Biz soruşturduk' demeye getiriyorlar. Kamuoyuna bu yönde mesaj vermek istiyorlar

29 Kasım 2012 14:57

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara


Türkiye’de darbeler konusunda TBMM ve yargı ayağındaki gelişmeleri Deniz Gezmiş’in ağabeyi Bora Gezmiş, “İki adam yatakta uyuyor. Tiyatro oyunu gibi bir şey” diye değerlendirdi.

Meclis’in hazırladığı raporu ciddiye almadığını, komisyonun, kritik konu, kişi ve dış güçlerin etkisi konularının incelenmediğine dikkat çeken Gezmiş, “Bana göre, yasak savmak için hazırlanmış bir rapor. ‘Biz soruşturduk’ demeye getiriyorlar. Kamuoyuna bu yönde mesaj vermek istiyorlar” dedi.


12 Eylül niye soruşturuluyor?


Bora Gezmiş, 12 Eylül yargılamalarına bir anlam veremediğini, “Her şey belli değil mi? İşkenceciler, darbeciler, mağdurlar, işkence görenlere sağlam raporu veren doktorlar, daha nesi soruşturuluyor anlamıyorum. Bir gizli tarafı yok. Herkes her şeyi biliyor. Yargının, bu kişiler hakkında işlem yapması gerekirdi” diye konuştu.

Gezmiş’e göre, mahkeme aşamasına ancak, 2,5 yılda gelinebildi. Buradan davanın onlarca yıl süreceği anlamı çıkıyor.


'Evren ve Şahinkaya’yı herkes mahkemede görmeliydi?'


Bora Gezmiş, Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın aralıklarla uyukladıkları yatak görüntülerine dikkat çekti. Gezmiş şöyle konuştu:

“Hiç olmazsa mahkemeye geldiklerini herkes görmeliydi? Mahkemeye gelmeleri gerekiyordu. O kadar şeye karşın bu kadar eziyete katlansınlar. 12 Eylül mağdurlarını çok iyi biliyoruz. O hapishanelerde yatanlar, işkence görenler, on binlerce işinden olan insan, ailesinden, evlatlarından olanlar; hepimiz travmanın nasıl olduğunu biliyoruz. Hala o travmayı atlamayan insanlar var. Herkes, onları mahkeme de görmeliydi.”

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