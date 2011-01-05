-BOR, TEMİZ ÇIKTI MANİSA (A.A) - 05.01.2011 - Bor madenine sürekli maruz kalan erkeklerin sperm profilinde olumsuz etki saptanmadığı bildirildi. Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve Avrupa Birliği'nin gündeminde uzunca bir süre ''erkeklerde kısırlığa yol açıyor'' iddiasıyla yer alan bor madeni ve türevlerinin üreme sağlığına etkilerinin CBÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Korkmaz önderliğinde araştırıldığı belirtildi. Aynı anabilim dalının öğretim üyeleri Prof. Dr. Murat Lekili ve Doç. Dr. Talha Müezzinoğlu'nun destekleri ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Yavuz Ataman ve ekibinin katkılarıyla tamamlanan araştırmada elde edilen sonuçların uluslararası bir dergide yayımlandığı kaydedildi. Araştırmayı yürüten Doç. Dr. Korkmaz yaptığı açıklamada, bor madeninde çalışan erkeklerin sperm profilleri incelenerek yapılan araştırmada, bor ve türevlerinin üreme sağlığına olumsuz etkisi bulunmadığını ifade ederek, ''Bor madeni sahasında, sürekli bor maruziyeti altında yaşayan erkeklerin sperm profilinde, Dünya Sağlık Örgütü ölçütlerine göre yapılan değerlendirmelerde, olumsuz bir etki saptanamamıştır. Çalışmaya alınan bireylerin günlük 6,5 mg bor aldıkları ve sürekli bor madeni sahası içinde yaşadıkları tespit edilmiştir'' dedi. Elde ettikleri bulgulara, benzer şekilde Çinli araştırmacıların da ulaştığını bildiren Dr. Korkmaz, bu bilgiler ışığında AB'nin yeniden bir değerlendirmeye gitmesinin yararlı olacağını belirtti. AB, deney hayvanlarının yüksek miktarda bor madenine maruz bırakılarak yapılan bir araştırma sonucuna dayanarak, araştırmanın insan verileri eksik olmasına rağmen bor madeni ve türevlerini toksik maddeler sınıfına almıştı.