Boonen'in kokain şoku

Eski dünya şampiyonu bisikletçi Tom Boonen'in doping testinde kokain tespit edildi.



Eski dünya şampiyonu bisikletçi Tom Boonen'in doping testinde kokain tespit edildiği açıklandı.



Boonen, yarış dışı bir doping testinde yakalandı. Belçikalı bisikletçinin takımı Quick Step, testin 2 hafta önce yapıldığını bildirdi.



Belçika'da bir savcı ise nisan ayında bir uyuşturucu soruşturması kapsamında Boonen'in evinde arama yapıldığını söyledi. Ancak aramada uyuşturucu madde bulunup bulunmadığını açıklamadı.



Boonen'in geçen yıl girdiği bir doping testinde de kokain tespit edilmişti. Geçen ay Paris-Roubaix Yarışı'nda üçüncü kez zafere ulaşan Boonen, dünyanın en başarılı tek günlük yarış uzmanlarından biri olarak görülüyor.



