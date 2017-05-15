'Booking'den 'Türkiye' açıklaması: Katkılarımızın görüleceğine inanıyoruz

Hollanda merkezli rezervasyon portalı ‘Booking.com’dan Türkiye'deki faaliyetlerinin durulmasına yönelik karara ilişkin olarak açıklama geldi. Açıklamada kurumun, ülke turizmine sağladıkları katkının değerlendirileceğine inandığı belirtildi.

TÜRSAB, Booking.com’a, seyahat acentelerine karşı haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle dava açmıştı. Mahkeme, sitenin Türkiye’ye yönelik faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar vermişti. Booking.com kararı temyize götüreceğini açıklamıştı.

Booking.com “Tüm faaliyetlerimiz Türkiye’nin yasalarına uygun yürütülmektedir” açıklamasını yaparken, Türkiye’nin birçok noktasında otelciler TÜRSAB’a tepki göstermişti.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), mahkemenin aldığı ihtiyati tedbir kararının iptali için mahkemeye başvurmuştu. Booking.com’un yaptığı itiraz reddedilmiş, uygulanan tedbir kararının iki hafta sonraki duruşmaya kadar süreceği açıklanmıştı.

"13 binden fazla müşteri"

Firmadan yapılan açıklamada hukuki sürecinin devam ettiği ve duruşmanın 26 Mayıs’a ertelendiği hatırlatıldı.

Türkiye’den yurtdışına olan rezervasyon yapılabildiğini kaydeden ‘Booking.com’ açıklaması şöyle devam etti: “Türkiye’de işbirliği yaptığımız birçok otel işletmesi, bu kararın işlerine verdiği ekonomik zararı ve Türk turizmi üzerinde yarattığı olumsuzlukları ifade etmek amacıyla kendi iradeleriyle hukuki sürece müdahil olmayı seçmişlerdir. Hukuki süreç boyunca, Türkiye’de 13 binden fazla konaklama sağlayıcısının Booking.com işbirliğinden hem müşterileri, hem kendi işletmeleri, hem de Türk turizm endüstrisi için sağladığı katma değerin öneminin sağduyulu ve doğru bir şekilde değerlendirileceğine dair inancımızı sürdürmekteyiz.”