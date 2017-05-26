Booking.com'un itirazı reddedildi, yasak sürecek

Online rezervasyon sitesi Booking.com'un kendisi hakkında verilen engelleme kararına yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedildi.

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde bugün görülen davaya, TÜRSAB ve Booking.com avukatlarının yanı sıra müdahil taraf avukatları katıldı. Mahkeme, Booking.com'a konan ihtiyati tedbir kararını kaldırmadı. Booking.com ve diğer otelcilerin yaptığı itiraz reddedildi.

İlk açıklama: Karar hayal kırıklığı yarattı

Hürriyet'in haberine göre; karara ilişkin Booking.com'dan yapılan açıklamada "Mahkemenin ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına yönelik yaptığımız itirazın reddine karar vermesi tarafımızda hayal kırıklığı yaratmıştır.

Gerekçeli kararın her bir tarafa tebliğini takiben 2 haftalık yasal süre içinde karara itiraz edeceğimizi bildiririz. Türkiye yasalarına ve hukukuna her zaman bağlı kalacağımızı bu vesileyle yinelemek isteriz. Dolayısıyla itirazımızın değerlendirileceği süre içerisinde Türkiye'den Türkiye içerisine yapılan işlemlere erişim mümkün olmayacaktır. Ancak Türkiye'den yurtdışına ve yurtdışından Türkiye'ye yapılacak rezervasyon hizmetlerimiz kesintisiz devam edecektir.

13 bini aşkın otel ile çalışıyoruz

Hizmetlerimizin, Türk turizmine katkıda bulunmak adına bizimle işbirliği yapan 13 binden fazla otel için hatırı sayılır bir konaklama potansiyeli ve katma değer yarattığına inanıyoruz. Birçok otel, ihtiyati tedbir kararının yol açtığı hizmet kesintisinden telafisi çok zor olan ölçekte zarar gördüğünü beyan etmiş ve davaya müdahil olmuştur. Dolayısıyla dava ile ilgili haklılığımıza dair inancımız devam etmektedir" denildi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından, birlik üyesi seyahat acentalarına karşı gerçekleştirilen ‘haksız rekabetin önlenmesi’ gerekçesiyle açılan davada, Hollandalı rezervasyon sitesi Booking.com’un Türkiye’deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı verilmişti.