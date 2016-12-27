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Ekonomi

Booking, Türkiye'de sözlü savunma verdi

Dünya rezervasyon devi hakkında rekabeti ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma açılmıştı

27 Aralık 2016 20:20

Rekabet Kurulunca, rekabeti ihlal ettiği iddiasıyla haklarında soruşturma yürütülen Booking.com B.V. ile Bookingdotcom Destek Hizmetleri Limited Şirketi'nin sözlü savunması alındı. 

Rekabet Kurumu'ndaki toplantı, Kurul Başkanı Ömer Torlak başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Torlak, Booking.com B.V. ile Türkiye ofisi olarak faaliyet gösteren Bookingdotcom Destek Hizmetleri Limited Şirketi'nin sundukları rezervasyon hizmeti kapsamında müşterilerine vadettikleri "en iyi fiyat garantisi" uygulaması yoluyla rekabeti ihlal edip etmediklerinin tespiti için soruşturma açıldığını anımsattı ve sözü soruşturma heyetine verdi.

Soruşturma heyeti yetkilileri, Bookingdotcom Destek Hizmetleri Limited Şirketi'nin kendi nam ve hesabına herhangi bir faaliyet göstermediği ve inceleme konusu faaliyetin esasları üzerinde karar vericilik rolü bulunmadığı, dolayısıyla soruşturma kapsamında değerlendirilen iddialar bakımından sorumluluğu bulunmadığını ifade etti.

Booking.com B.V'nin konaklama tesisleri ile imzaladığı sözleşmelerde fiyat ve kontenjan paritesi hükümleri ve en iyi fiyat garantisi uygulamasına ilişkin hükümlerin rekabeti sınırlayıcı olduğu kanaatine vardıklarını belirten yetkililer, bu çerçevede işletmeye idari para cezası uygulanması gerektiği sonucuna ulaştıklarını söyledi.

Hakkında soruşturma yürütülen şirket adına söz alan Avukat Hakan Özgökçen ise Booking.com B.V. tarafından uygulanan "en çok kayrılan müşteri" hükümlerinin rekabeti kısıtlayıcı olmadığını, aksine rekabeti arttırıcı yönü bulunduğunu savunarak, idari para cezası uygulanmamasını talep etti. Kurulun soruşturmaya ilişkin nihai kararını 11 Ocak'ta açıklayacağı belirtildi. Karar, bu tarihten önce alınması durumunda, Kurumun internet sitesinde yayımlanacak.

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