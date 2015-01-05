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Yaşam

Bonzai'den bir ölüm daha

Eskişehir'de, sentetik uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen kişi evinde ölü bulundu

05 Ocak 2015 09:21

Eskişehir'de 'bonzai' olarak tabir edilen sentetik uyuşturucu maddesi kullanan bir kişi hayatını kaybetti.

Karapınar Mahallesi, Arapdede Sokak'taki evlerine gelen S.M, oğlu A.İ.M'yi (30) ölü olarak buldu. S.M'nin durumu polise bildirmesinin ardından olay yerine gelen savcı inceleme yaptı.

İncelemenin ardından A.İ.M'nin cesedi otopsi için Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen A.İ.M'nin, bonzai olarak tabir edilen sentetik uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia edildi.

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