Bonzai'de üçüncü operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kumkapı ve Karagümrük'teki 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarına üçüncüsünü ekledi.

İstanbul'da bonzai çetelerine operasyon

Çetin Aydın'ın Hürriyet'te yer alan haberinde bine yakın polisin katıldığı bonzai çetelerine yönelik operasyona havadan helikopter destek verirken Özel Harekat Timleri de katılıyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başını çektiği operasyona Organize, Terör ve Asayiş Şube ekipleri de katılıyor. Çok sayıda adresin eş zamanlı basıldığı adreslerde aramalar başlatıldı.

Kanalistanbul manzaralı mahalle sakinleri uyuşturucuya savaş açtı

Polis, mahalledeki uyuşturucu satıcıları başta olmak üzere organize suç örgütü üyeleri ve haklarında arama kararı olan kişilerin operasyonda hedef alındığı bildirdi. Polis önceki hafta Cumartesi akşamı Kumkapı'daki torbacıları hedef alırken, geçtiğimiz hafta Cumartesi akşamı da Fatih Karagümrük, Haydar ve Halıcıoğlu mahallelerine baskın yapmış çok sayıda uyuşturucu satıcısı yakalanırken, silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçmişti. Güvercintepe Mahalle'si sakinleri, bonzaiden bir gencin ölmesi üzerine uyuşturucu çetelerine karşı eylem düzenlemişti.