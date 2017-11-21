T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bonzai sattıkları iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına karşı yapılan operasyonda 2 kişi satışa hazır hale getirdikleri uyuşturucu ile birlikte yakalandı

21 Kasım 2017 14:13

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de uyuşturucu satıcılarına karşı yapılan operasyonda 2 kişi satışa hazır hale getirdikleri uyuşturucu ile birlikte yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi\'nin uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü operasyon kapsamında uyuşturucu sattıkları tespit edilen Y.D. (45) ile V.B. (36) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İki şüphelinin evinde yapılan aramada 175 gram sentetik uyuşturucu bonzai, hassas terazi, rulo alüminyum folyo ve uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan kilitli poşetler ele geçirildi. Gözaltına alınan iki kişi sorgularının ardından adliyeye çıkarılacak.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİ DHA KAYSERİEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleGözaltınaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24