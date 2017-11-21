Bonzai sattıkları iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de uyuşturucu satıcılarına karşı yapılan operasyonda 2 kişi satışa hazır hale getirdikleri uyuşturucu ile birlikte yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi\'nin uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü operasyon kapsamında uyuşturucu sattıkları tespit edilen Y.D. (45) ile V.B. (36) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İki şüphelinin evinde yapılan aramada 175 gram sentetik uyuşturucu bonzai, hassas terazi, rulo alüminyum folyo ve uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan kilitli poşetler ele geçirildi. Gözaltına alınan iki kişi sorgularının ardından adliyeye çıkarılacak.



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