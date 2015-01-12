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Bonzai kullanan genç parkta donarak öldü

İstanbul Sultanbeyli'de bonzai kullandığı ileri sürülen genç, boş bir arazide ölü halde bulundu

12 Ocak 2015 18:32

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, bonzai kullanan genç, boş bir arazide donarak hayatını kaybetti. Emniyet yetkilileri, uyuşturucu kullanan kişilerin önce soğuğu hissetmediğini, ardından ise donduğunu belirtti.

Cihan'ın haberine göre, Sultanbeyli otoban gişelerinin yanında bulunan boş arazide donmuş halde bir ceset gören sürücüler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, bonzai içtiği tespit edilen şahsın donarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden Salman G. (32) isimli kimlik çıkan şahsın yanında bonzai içmede kullanılan ve ‘kova’ olarak tabir edilen bir eşya bulundu. Sağlık ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından cesedin morga kaldırılacağı belirtildi.

Bu arada emniyet yetkilileri, uyuşturucu kullanan kişilerin önce soğuğu hissetmediğini, ardından ise donduğunu ifade etti.

 

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