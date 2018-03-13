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Yaşam

Bonzai içen servis şoförü direksiyon başında 'sızdı'

Şoför gözaltına alındı

13 Mart 2018 16:39

İstanbul'da yolcuları şirkete bıraktıktan sonra dönüşe geçen servis şoförü, kullandığı sentetik uyuşturucunun etkisiyle kendinden geçerek direksiyon başında sızdı. Olay yerine gelen trafik polisleri araçta uyuşturucu madde ele geçirdi. Şoför gözaltına alındı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi Barbaros Bulvarı’nda üzerindeki Zincirlikuyu Köprüsü’nde meydana geldi. Sabah saatlerinden evinden çıkan Mehmet Yıldırım (44), 34 KL 4880 plakalı minibüs ile taşımacılığını yaptığı şirketin çalışanlarını aldı. Çalışanları bıraktıktan sonra Yıldırım, “bonzai” diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde kullandı. Kullandığı maddenin etkisiyle kendinden geçen sürücü, bir süre seyrettikten sonra Zincirlikuyu Köprüsü üzerine geldiğinde direksiyon başında sızdı. Yolun ortasında kalan servisin içerisindeki şoförü gören diğer sürücüler, fenalık geçirdiği düşünerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Sürücü dakikalarca ayılamadı

İhbar üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekip olay yerine geldi. Sürücünün yanına giden polis, direksiyonda sızdığını ve araç içerisinde yanar halde sigara izmariti gördü. Dakikalarca sürücüyü ayıltmaya çalışan ekipler, bir süre sonra kendi getirdi. Ancak uyuşturucu maddenin etkisiyle kendinden geçen sürücü şoför mahallinden ayrılamadı. Bunun üzerine araçta arama yapan polis, kâğıda sarılmış naylon poşetin içerisinde bir miktar bonzai maddesi ele geçirdi.

"İlk defa kullandım, pişmanım"

Uyuşturucu maddenin etkisiyle kendinden geçen Mehmet Yıldırım, “Uyuşturucu kullandım. Kullandığım için pişmanım, ilk defa oluyor. Servis sürücüsüyüm” dedi. Polis memurunun telsizle haber merkezine bilgi vermesinin ardından sürücü araçtan indirildi. Polis aracına bindirilen sürücü, ifadesi alınmak üzere Kuştepe Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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