Bonzai faciası; annesi ve abisini öldürdü

İstanbul Bağcılar'da bonzai kullanan genç, annesini ve ağabeyini bıçaklayarak öldürdü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde saat sabah 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Bağcılar’da annesi ve iki kardeşiyle birlikte yaşayan Selçuk İ. (32), bir süre önce bonzai kullanmaya başladı.



Aile içinde sürekli kavga çıkartan Selçuk İ., gece yine bonzai içerek eve geldi. Sabahsaatlerinde evde çıkan tartışmada Selçuk İ. dehşet saçtı. Zanlı eline aldığı bıçakla annesi Reyhan İ.'yi (72) karnından ve sırtından, ağabeyi Oğuz İ.'yi (35) ise kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Evde yaşayan kız kardeşi Arzu İ.'nin ise o anda iş yerinde olduğu öğrenildi. Selçuk İ., polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Acı haberi alan aile yakınları olayın yaşandığı eve geldi. Evli olan Nevra ve Çiçek kardeşler, annelerinin ve kardeşlerinin cenazesi evden çıkarılırken sinir krizi geçirdi. Reyhan İ. ve Oğuz İ.'nin cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.