T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bonzai, esrar ve hassas teraziyle yakalandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da bonzai, esrar ve hassas teraziyle yakalanan 46 yaşındaki Sait T

24 Ağustos 2017 15:55

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da bonzai, esrar ve hassas teraziyle yakalanan 46 yaşındaki Sait T., polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, dün İlkadım İlçesi Hançerli Mahallesi\'nde meydana geldi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Sait T. Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yolda yürürken durduruldu. Şüphelinin üzerinde ve evinde arama yapan polis toplam 126 gram bonzai, yaklaşık 3 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 3 bin 460 lira para ele geçirip şüpheliyi gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan Sait T., bugün adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HakanDHASAMSUNSaitOlayHançerli MahallesiUyuşturucuEmniyet Narkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüPolistekiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24