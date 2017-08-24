Bonzai, esrar ve hassas teraziyle yakalandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da bonzai, esrar ve hassas teraziyle yakalanan 46 yaşındaki Sait T., polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün İlkadım İlçesi Hançerli Mahallesi\'nde meydana geldi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Sait T. Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yolda yürürken durduruldu. Şüphelinin üzerinde ve evinde arama yapan polis toplam 126 gram bonzai, yaklaşık 3 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 3 bin 460 lira para ele geçirip şüpheliyi gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan Sait T., bugün adliyeye sevk edildi.

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