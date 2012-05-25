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Kültür-Sanat

Bonomo: Başarılı olamazsam, burada kalırım

Azerbaycan'da düzenlenen 57. Eurovision Şarkı Yarışması yarı finalinde Türkiye'yi, ''Love Me Back'' adlı şarkısıyla temsil eden Can Bonomo, finallere kalmaya hak kazandı

25 Mayıs 2012 20:33

Eurovision Şarkı Yarışması’nda finale kalma hakkını kazanan Can Bonomo, grup için “çok maço” diyenlerin arkadaki deniz kızlarına bakmasını istedi. Azerbaycan’da çok ilgi gördüğünü belirten Bonomo, “Eğer başarılı olamazsam Bakü'de kalırım, keyfim burada çok yerinde” dedi.

Bonomo, NTV canlı yayınında Oğuz Haksever’in sorularını yanıtladı.

Finale kalan 10 ülke arasında en sonuncu olarak Türkiye’nin adının açıklamasının ekran karşısında olanlar kadar kendilerini de gerdiğini belirten Bonomo, “Ama çok heyecanlı ve çok mutlu bir haber geldi, çok mutluyuz. Umarız finalde de ülkemizi sevindirecek bir haberle döneriz” dedi.

 

‘Performansımızı 2-3’e katlayabilirsek'

 

Finalde daha iyi bir performans sergilemek istediklerini ifade eden Türkiye temsilcisi Bonomo, “Yarı finalde çıkardığımız işi 2-3’e katlayarak sahneye koymaya çalışacağız. Umarız başarılı oluruz. Ağabeylerimiz, ablalarımızı sağ olsunlar bize destek oluyorlar. Azerbaycan’da olmak bize mutluluk veriyor” diye konuştu.

 

‘Yüksek beklentinin alemi yok’

 

Azerbaycan basını ve seyirciler tarafından birinci durumda olduklarını vurgulayan Bonomo, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama tabii bu bir şey ifade eder mi etmez mi bilmiyorum. Umarız ediyordur. Ama çok yüksek beklenti yaratmanın da alemi yok. Biz yarı finali geçtiğimiz için çok mutluyuz, inşallah finalde de iddialı bir sonuçla döneriz.”

 

Türkler kime oy versin?

 

Can Bonomo, Türk vatandaşlarını oy vermeleri konusunda yönlendirmek istemediğini söyledi.

Bonomo, “25 yaşında çok genç bir sanatçıyım. Henüz kariyerimin çok başında biri olarak naçizane yorumlar yapabilirim. Herkes kendi kulağına güvensin, hangi müziği yakın görüyorsa ona oy versin” diye konuştu.

 

‘Çok erkek var diyen deniz kızlarına baksın’

 

Yarı finaldeki gösterinin “çok maço olduğu” yönündeki eleştirileri de değerlendiren Bonomo, şunları söyledi: “Ne yapalım yani, 5 erkeğiz. Bir denizci hikayesi anlatıyoruz, gemide de kadın uğursuzluktur biliyorsunuz. Ama arkadaki görsellerde çok güzel deniz kızlarımız var. Eğer çok erkek var diyen varsa bize bakmasın arkaya baksınlar.

 

‘Başarılı olamazsam burada kalırım’

 

Azerbaycan gerçekten çok güzel bir iş çıkarmış, bize de çok iyi bakıyorlar. Kardeş ülkemizde kendimizi ayrıcalıklı hissediyoruz. Gerçekten çok büyük bir destek görüyoruz. Eğer ola ki finallerde çok güzel bir başarı getiremezsem Bakü’de kalacağım. Daha dönmem, keyfim burada çok yerinde.”

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