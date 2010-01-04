Bono: MP3 indirenler izlensin!

T24 - U2'nun solisti Bono, New York Times gazetesindeki yazısında, internette telifsiz müzik ve film paylaşanların izlenip durdurulması gerektiğini söyledi.





Rock grubu U2’nun solisti Bono, internet üzerinden telifsiz olarak müzik ve film paylaşanların izlenmesi ve durdurulması gerektiğini söyledi. Bono, netteki içeriğin izlenerek müdahale edilmesinin olanaklı olduğunu vurgulamak için de Çin örneğini gösterdi.





U2 solisti Bono, New York Times gazetesinde yayımlanan yorumunda, telifsiz müzik ve film paylaşım sitelerini barındıran internet servis sağlayıcılarını suçladı ve “yaptırım” istedi.





“Bu ticaretten kazanç sağlayanlar servis sağlayıcılardır, kaybedenler ise biz yaratıcılar” diye konuşan Bono, yasadışı içeriğin bugün teknolojik olarak izlenebildiği ve kaynağının tespit edilebildiğini söyledi. İçeriğin izlenmesi ve kontrol edilmesi konusunda başarı örneği olarak Çin’i gösteren Bono, çok yoğun tepki toplayan yazısında şunları söyledi:





“Bant genişliğindeki teknolojik gelişme, pek yakında “24” dizisinin tüm bir sezonunu sadece 24 saniyede indirmemize olanak verecek. Müzik sanayiinin son 10 yılına baktığımızda, dosya paylaşımının incittiği tek kesim yaratıcılar... Kazanan ise müzik sanayiinin zararını kar hanesine yazan servis sağlayıcılardır”.





İnternette içerik takibi ve müdahalesinin artık başarısı ispatlanmış bir teknoloji olduğunu belirten Bono şöyle devam etti:





“ABD’nin çocuk pornosu trafiğini izleyerek bunu durdurmada çok başarılı sonuçlar aldığını biliyoruz. Çin de çevrimiçi muhalefeti engellemek için aynı yöntemleri alçakça kullanıyor. Bunlar internetteki içeriğin teknolojik olarak takip edilebildiğinin kanıtı.”





Bono’nun yazısı, hem içerik takibinin siyasi ve ahlaki yönü, hem de ekonomik anlamsızlığı açısından şiddetli tepki topladı.





Dosya paylaşıım konusunda çalışmaları bulunan blogçu-gazeteci Cory Doctorow, “En totaliter yönetimlerde bile içeriğin izlenmesi mümkün değildir. Atmosferdeki karbon oranı eğer açgözlülük ve cehaletle azaltılabiliyor olsaydı, Bono bunu çoktan başarmıştı” dedi.





Dünyanın en sevilen popüler rock gruplarından U2, 6 Eylül 2010'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda konser verecek.











