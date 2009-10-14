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Dünya

Bono astronotlarla konuştu

14 Ekim 2009 03:00

İrlandalı rock grubu U2 üyeleri, konser vereceği ABD'nin Houston kentindeki Uzay Kontrol Merkezi'ni ziyaret etti.
     Amerikan Havacılık ve Uzay İdaresi'nin (NASA) Twitter aracılığıyla bildirdiğine göre, U2 üyeleri Bono ve Edge, kontrol merkezine ziyaretleri sırasında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) astronot ve kozmonotlarla 12 dakika sohbet ettiler.
     Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Frank De Winne, NASA astronotları Jeff Williams ve Nicole Stott, kozmonotlar Roman Romanenko ve Maksim Surayev ile müzisyenlerin görüşmesine, kısa süre önce uzaydan dönen Kanadalı uzay turisti, Cirque du Soleil'in kurucusu Guy Laliberte de katıldı.
     Ünlü rock grubu, bu akşam Houston'da konser verecek.

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