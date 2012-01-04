-Bonnie ve Clyde'ın silahları açık artırmada JOPLIN (A.A) - 04.01.2012 - ABD'nin en ünlü kanun kaçakları Bonnie Parker ile Clyde Barrow'un kullandığı gerçek silahlar açık artırmaya çıkarılıyor. Suç çetesi üyeleri Bonnie ve Clyde'a ait bir hafif makineli tüfek ile 1897 tarihli Winchester av tüfeği, Kansas'ta 21 Ocak'ta düzenlenecek açık artırma ile satılacak. Joplin Globe gazetesinin haberine göre silahlar, Bonnie ve Clyde'ın yaşadığı eve 13 Nisan 1933'de yapılan bir polis baskınında ele geçirildi. Silahların bugüne dek Springfield Polis Müzesi'nde sergilendiği kaydedildi. 1930'lu yıllarda ABD'de çok sayıda banka ve dükkan soyan ünlü kanun kaçağı çift, halkın gözünde "kahraman" statüsüne yükselmişti.