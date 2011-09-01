Bonn'da hayat kadınları parkmetreden bilet alacak

T24 - Almanya'nın Bonn şehrinde hayat kadınları için parkmetre uygulaması başlatıldı. Böylece, yılda 200 bin Euro'luk gelir elde edileceği tahmin ediliyor.



Almanya'da, fahişeliğin yasal olduğu Bonn kentinde yeni başlatılan uygulama için parkmetrelere benzeyen cihazlar, şehrin farklı semtlerine yerleştirildi.



Gecelik çalışma ücreti olarak altı euroya bilet alacak olan hayat kadınlarından toplanacak para, vergi kapsamında değerlendirilecek.



Uygulamanın ilk günü olan Pazartesi, cihazlarda toplam 264 euro biriktiği belirtilirken, Bonn şehri sözcüsü Isabelle Klotz, genel evlerde çalışan hayat kadınlarıyla sokaklarda çalışanlar arasında vergi adaletsizliğini önlemeyi hedeflediklerini dile getirdi. Klotz, Almanya'da hayat kadınlarının vergi ödemeleri yaygın bir uygulama olduğunu, ancak bu amaçla para toplama cihazının ilk kez Bonn şehrinde kullanılmaya başlandığını ifade etti.



Bonn şehrinde mesleğini icra eden 200 kadar hayat kadını olduğu ve para toplama cihazlarıyla yılda 200 bin Euro'luk gelir edilmesi hedefleniyor.



