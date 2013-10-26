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Bond kızı Olga Kurylenko yeni filminde Türk kızı oldu

Filmde Russel Crowe, Çanakkale Savaşı'na katılan oğullarının izini sürmek için Türkiye'ye gelen bir babayı canlandıracak

26 Ekim 2013 10:55

Çanakkale Savaşı'nı anlatacak olan Russell Crowe imzalı film için geri sayım başladı. Bir kısmı Türkiye'de çekilecek olan filmin konusuna, Amerika'da yayınlanan Variety dergisi geniş yer verdi.

Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan ve Mert Fırat gibi Türk oyuncuların da yer alacağı filmin konusu şöyle: Crowe, Çanakkale Savaşı'na katılan oğullarının izini sürmek için Türkiye'ye gelen bir babayı canlandıracak. Olga Kurylenko ise Crowe'un İstanbul'da kaldığı otelin sahibi bir Türk'ü oynayacak. Ukraynalı oyuncu Kurylenko, James Bond filmiyle tanınmıştı.

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russell croweolga kurylenkoCem YılmazYılmaz ErdoğanMert Fıratfilmçanakkalehaber

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