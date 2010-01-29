Bombayı atıp namaza gitmişler

T24-Ergenekon ana davasında Osman Yıldırım’ın avukatı Murat Eken’in savunması ardından birleştirilen Danıştay suikasti davasının sanıklarından Erhan Timuroğlu ifade verdi: Cebinden bombayı çıkardı, Allahuekber deyip attı...Danıştay suikastı davasının sanıklarından Timuroğlu, Cumhuriyet'i nasıl bombaladıklarını anlattı.







Erhan Timuroğlu, Cumhuriyet Gazetesi’ne bomba atılması eylemlerinden ilk ikisinde bizzat yer almadığını sadece Alparslan Arslan tarafından atıldığı öne sürülen üçüncü bombanın atılması olayında Arslan’la birlikte gittiğini söyledi. Cumhuriyet Gazetesi’ne atılan üçüncü bombadan sonra camiiye gidip namaz kıldıklarını belirten Erhan Timuroğlu Ankara’ya giderken ise Danıştay saldırısına ilişkin hiçbirşey konuşulmadığını, arabada Vakit Gazetesi’nin olmadığını hatta gazete olmadığını söyledi.



Cumhuriyet Gazetesi’ne el bombası atılması eylemlerini anlatan olayını anlatan Erhan Timuroğlu şunları söyledi:



"Osman Yıldırım beni aradı, direkt ‘Cumhuriyet’e bomba atacağım’ dedi. Cumhuriyet Gazetesi’ni bilmezdik. Dışardayken doğru dürüst gazete okumazdım. Arada bir spor gazetesine bakardım. Zaten dışardayken doğru dürüst okumayı da bilmiyorum. Cumhuriyet’i bombalayacağını söylediğinde yanımda Tekin Irşi de vardı. Tekin Irşi ‘ben yaparım’ dedi. Osman Yıldırımı yanımıza geldiğinde elindeki poşetin içinde bomba vardı. Tekin Irşi’ye ‘Gerçekten bombalayabilecek misin?’diye sordu. Tekin de ‘bombalayacağım’ dedi. Osman Yıldırım, bombayı Tekin’e verip ’pimini çekip taş atar gibi atacaksın’ dedi. Tekin bombayı alıp gitti ama atmadan geri döndü. Osman Yıldırım’a yapamayacağını söyleyince Osman Yıldırım da çok kızıp hakaret etmiş. Tekin Irşi’de de sinirlenmiş herhalde pimini çekmeden bombayı atmış. Osman Yıldırım bomba patlamadığı için parayı vermeyeceğini söylemiş."





Cumhuriyet Gazetesi’ne atılan ikinci bombanın da patlamadığını ifade eden Erhan Timuroğlu, Alparslan Arslan’ın Osman Yıldırım’a "bu çocuklar bu işi beceremeyecek, biz yapalım’ dediğini anlattı.



Üçüncü bombanın atılmasını da anlatan Erhan Timuroğlu şunları söyledi:



"Osman Yıldırım beni aradı. Çok telaşlı ve panik içindeydi. Yüksek sesle ’Çabuk İsmail’le Mecidiyeköy’e gelin’ dedi. Gittiğimizde Osman Yıldırım’ın yanında Alparslan Arslan vardı. Osman Yıldırım ‘Alparslan’la bir yere kadar gidin’ dedi. Alparslan Arslan da ‘benimle beraber var mısınız? dedi. Haline baktım. Bu gitmezsem bu adam tek başına da gidecek dedim. Tek başına gittiğinde başına birşey gelirse kendimi suçlu hissedecektim. Onun için gittim. Alparslan Arslan başörtüsünü İsmail Sağır’a vererek ‘bahçeye atacaksın’ dedi. Alparslan Arslan, İsmail Sağır ve ben taksiye binip Cumhuriyet Gazetesi’ne gittik. Alparslan Arslan cebinden bombayı çıkartıp Allahuekber deyip hukuk dilinde benim anlmadığım şeyler söyleyerek bombayı attı. Çocuklar kadınlar var, diyerek engel olmaya çalıştım, ama dinlemedi. Ondan sonra camiiye gidip namaz kıldık. Ben Koko bara gittim onlar nereye gitti bilmiyorum."



Osman Yıldırım’ı sevdiğini, bir hata yapmış diye onu silip atamayacağını ifade eden Erhan Timuroğlu, "Ankara’ya gidiyoruz dediler. Osman Yıldırım ile Alparslan Arslan zaman zaman kendi aralarında konuşuyorlardı. Osman Yıldırım’ın alacakları falan vardı. Onla ilgili konuşuyorlardı. Danıştay’la ilgili konuşmuyorlardı. Ankara’ya gittiğimizde Osman Yıldırım’ın bir arkadaşı bizi karşıladı. Bizi alıp otele getirdi. Ben İsmail Sağır’la aynı odada kaldım. Sabah 09.00 gibi Alparslan Arslan bizi çağırıp biraz Ankara’yı gezelim dedi. Osman Yıldırım bizimle gelmedi. Bir süre sonra arabayı park edip anahtarını bize verdi. ’Biraz işim var siz kafanıza göre takılın sonra buluşuruz’ dedi. Danıştay’dan falan hiç bahsetmedi. Arabada Vakit Gazetesi yoktu. Arabada gazete yoktu. Otele döndük. Biz İsmail Sağır’la odamıza çıktık. Ertesi gün öğlene doğru, ya da öğlen biz odamızdayken Osman Yıldırım bizi çağırdı. ‘Bu bizim başımızı belaya soktu, hadi gidelim’ dedi. Bizi otogara götürüp biletimiz aldı. Ben bu akşam ya da yarın İstanbul’a dönerim dedi." diye konuştu.