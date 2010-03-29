Bombayı 6 yaşındaki çocuk buldu

T24 - Almanya'da 2. Dünya Savaşı'nda kalma bir bomba, dedesiyle gezmeye çıkan 6 yaşındaki çocuk tarafından bulundu.



Polis açıklamasında, başkent Berlin yakınlarındaki Köpenick bölgesindeki ormanlık alanda dün (28 Mart 2010) dedesiyle gezinti yapan çocuğun bombayı ormanlık arazide bulduğu, dedenin torununu olay yerinden uzaklaştırıp polise haber verdiği belirtildi.



Çocuğun bulduğu bombanın savaş sırasında patlamamış bir bomba olduğu, ancak bir tehlike oluşturmadığı da ifade edildi.



Polisin, bombayı bulan Berlinli çocuğa ödül olarak bir peluş oyuncak verdiği kaydedildi.

