Bombardımanda Suriyeli askerlerin ölmesine Rusya'dan tepki



Suriye hükümet kuvvetlerine bağlı askerlerin ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon güçleri tarafından bombalanması ABD ile Rusya arasında gerginliğe yol açtı. Olayın ardından BM Güvenlik Konseyi Rusya'nın talebiyle olağanüstü toplandı. Rusya'nın Birleşmiş Milletlerdeki (BM) daimi temsilcisi Büyükelçi Vitali Çurkin, BM Güvenlik Konseyi'nin olağanüstü oturumunun ardından yaptığı açıklamada, Suriye'deki çatışmaların sona erdirilmesi için ülkesi ile ABD arasında varılan mutabakatın arkasında ‘büyük bir soru işareti' bulunduğunu söyledi.

ABD'nin BM'deki Büyükelçisi Samantha Power Rusya'nın Dünya Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırmasını ‘iki yüzlülük' ve ‘başkalarını etkileme girişimi' olarak nitelendirdi. Power Rusya'yı iki devlet arasında iyi niyetle hazırlanan Suriye mutabakatını uygulamaya çağırdı.

Suriye ve Rusya, uluslararası koalisyon güçlerinin Suriye'nin Deyr Ez Zor kentinde Suriye askerlerini hedef aldığını açıklamıştı. Rusya Dışişleri en az 62 Suriye askerinin öldürüldüğü saldırının Suriye'de ortak hareket etmek için varılan mutabakatı tehlikeye attığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında saldırının “terör milisi IŞİD'in ABD tarafından desteklendiği izlenimini” uyandırdığı belirtildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise en az 80 Suriyeli askerin öldüğünü açıkladı.

Amerikan silahlı kuvvetlerinin yüksek rütbeli temsilcileri Suriye hükümet kuvvetlerine bağlı askerlerin uluslararası koalisyona bağlı güçler tarafından bombalanmış olabileceğini dile getirdiler. Bundan emin olduklarını söyleyen bir askeri sözcü, bombardımanın Amerikan istihbaratının muhtemel hedeflerle ilgili uzun incelemelerinin ardından yapıldığını ve Rusya'nın söz konusu hedeflerin IŞİD mevzileri olmadığını duyurmasının hemen ardından operasyona son verildiğini belirtti.

ABD mutabakatın uygulanmasında kararlı

Amerikan Savunma Bakanlığı sözcüsü Peter Cook, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, “Yanlışlıkla Suriye ordusunun bulunduğu bir noktayı bombalamışsak, can kaybından üzüntü duyduğumuzu belirtmek isterim”, dedi. Sözcü o bölgeye yapılacak taarruzdan önce haberdar edilen Rusya'nın herhangi bir uyarıda bulunmadığını ve ABD'nin varılan mutabakat doğrultusunda IŞİD ve El Kaide ile başlatılan mücadeleyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Rusya ile ABD arasında Suriye için varılan ateşkes mutabakatı son günlerde birçok kez ihlal edilmişti. İki süper güç arasında ateşkesin 7 gün dayanması durumunda IŞİD mevzilerine ortaklaşa hava harekâtı düzenlenmesi kararlaştırılmıştı. Rusya ve ABD bu planla beş yıldır iç savaşa sahne olan Suriye'deki anlaşmazlığa barışçı çözüm bulunmasına zemin hazırlamayı amaçlıyorlar.

Deutsche Welle Türkçe

DW, Reuters, dpa/AG, GA