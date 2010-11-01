Bombalı saldırıdan ikinci kez kurtuldu!

T24 - Daha önce de polis minibüsüne düzenlenen saldırıyı yara almadan atlatan Ahu Suna adlı polis memuru, dün sabahki saldırıda şans eseri omuzndan yaralandı.



Suna, salıdrı sırasında polis otosundaydı. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Taksim Meydanı’ndaki patlamada yaralananlardan biri de 26 yaşındaki polis memuru Ahu Suna. 6 yıllık polis memuru Suna, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.



Tedavisi devam eden Suna’nın 4 ayda ikinci kez bombalı saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Haziran ayında Küçükçekmece’de polis minibüsüne düzenlenen bombalı saldırıda araçta bulunan Ahu Suna'nın, saldırıyı yara almadan atlattığı öğrenildi. 15 polisin yaralandığı saldırının ardından Suna bu sabah da bombanın hedefindeydi.



Canlı bomba butona bastığında Suna, meydandaki polis aracının içindeydi. Omuzuna şarapnel parçası isabet eden Suna, hemen hastaneye kaldırıldı. Ameliyatla Suna’nın omzundaki şarapnel parçası çıkarıldı. Suna’nın durumunun iyi olduğu ve yarın taburcu edileceği öğrenildi.







