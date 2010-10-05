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Dünya

BOMBALI SALDIRI UCUZ ATLATILDI LONDONDERRY (A.A)

05 Ekim 2010 10:32

-BOMBALI SALDIRI UCUZ ATLATILDI LONDONDERRY (A.A) - 05.10.2010 - Kuzey İrlanda'da bir ticaret merkezi dışında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Yerel polis açıklamasında, Londonderry'de, gece yarısından kısa bir süre sonra, bir araca yerleştirilen bombanın DaVinci Ticaret Merkezi'nin arkasındaki bir bankanın önünde patladığı, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı ancak ağır maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, patlamadan yaklaşık 1 saat önce ihbar alındığı ve bu yüzden polisin bir güvenlik kordonu oluşturduğu ve civardaki mağaza ve evleri tahliye ettiği, bu yüzden de can ya da mal kaybının olmadığına dikkat çekildi.

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