Bombalı eylem planlayan teröristlerde Cumhurbaşkanlığı'nın krokisi çıktı

Ankara Güvenpark'ta 37 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı kapsamında tutuklanan bir kişide Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın krokisinin olduğu ileri sürüldü.

Hürriyet'in haberine göre, Ankara Güvenpark'ta 13 Mart günü yaşanan ve 37 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıya ilişkin soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcıları, Ankara, İstanbul ve Kars'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliyi tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.



Şüpheliler A.K, S.K. ve S.Y, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgularının ardından tutuklandı. Bu kişilerle birlikte Kızılay'daki bombalı saldırıya ilişkin tutuklu sayısı 8'e yükseldi.

Patlayıcı gömülen yerler kaydedilmiş

Şüphelilerin tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen sevk yazısında A.K. ve S.K.'nın yanlarında kimliği belirlenemeyen bir kişiyle bombalı eylemde kullanılan patlayıcı maddeleri 25 Ekim 2013'te bir araçla Ankara Çamlıdere otoban yakınlarına götürüp, bidonlar içerisindeki patlayıcıları gömdüğünün belirlendiği bildirildi. Şüphelilerin yaptıkları bu işleri ve gömme yerine kadar olan güzergahı kamerayla kaydettikleri de sevk yazısında kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın krokisi

Öte yandan sevk yazısında, şüpheli S.Y'nin PKK/KCK terör örgütünden aldığı talimatlarla Ankara'da yeni bombalı eylemler planladıkları yerlere ilişkin krokiler çizerek, fotoğrafını çekip, örgüte gönderdiği ifade edildi.



Yapılan incelemeler sonucunda, S.Y.'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Özel Harekat Daire Başkanlığı, Anıttepe'deki askeri lojmanlar, Türkiye Emekli Subaylar Derneği ve güvenlik kurumlarına ait bina ve tesislerin krokilerini çizerek, fotoğraflarını çektiği bildirildi.