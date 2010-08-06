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BOMBALI DÜZENEK İMHA EDİLDİ ERGANİ (A.A)

06 Ağustos 2010 01:38

-BOMBALI DÜZENEK İMHA EDİLDİ ERGANİ (A.A) - 05.08.2010 - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir araçta bulunan bomba düzeneği imha edildi. Edinilen bilgiye göre, Ergani ilçesine 2 kilometre uzaklıktaki İlçe Trafik Müdürlüğü yakınlarındaki sürücüsünün ismi açıklanmayan 23 YY 801 plakalı araçta bulunan bomba dışarı çıkarıldı. Bomba uzmanlarınca önlem alınarak araç dışına çıkarılan bomba düzeneği, fünyeyle patlatıldı. Trafiğe kapatılan Elazığ-Diyarbakır karayolu, düzeneğin patlatılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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