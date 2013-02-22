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Politika

Bombalı aracın Türkiye'de kaydı çıkmadı

Cilvegözü sınır kapısında bomba yüklü aracın şase numarasının tespit edilmesinin ardından yapılan incelemelerde, aracın Türkiye'de kayıtlı olmadığı ortaya çıktı

22 Şubat 2013 10:24

İstihbarat birimleri, Cilvegözü sınır kapısında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyla ilgili yeni ayrınıtılara ulaştı. Bombacının Suriye uyruklu olduğu, aracın Türkiye'de herhangi bir kaydı olmadığı belirlendi.
 
Cilvegözü'nde 14 kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin ilk inceleme tamamlandı.

Gökhan Gerçek'in ntvmsnbc'deki haberine göre, istihbarat-terör ve kriminal uzmanlardan oluşan özel ekip, patlayan aracın sağlam kalan tek parçası olan motor bölümünü incelemeye aldı. Buradan aracın şase numarası belirlendi. Bu numaradan yola çıkılarak aracın Suriye'de kullanıldığı, Türkiye'de ise herhangi bir kaydı bulunmadığı belirlendi.

"Araç Türkiye'den mi gidiyordu?" tartışmalarına ise son nokta konuldu. Aracın, Suriye tarafından gümrük kapısına geldiği kesinlik kazandı.

Patlayan araçtan indikten sonra Türkiye'ye kaçan ve görüntüsü güvenlik kameralarına yansıyan şüphelinin kimliğine de ulaşıldı.

Patlamanın ardından ticari bir taksi ile Hatay merkeze 15 kilometre kala inen ve ortadan kaybolan şüphelinin Suriye uyruklu olduğu belirlendi. Şüphelinin yasadışı yollarla tekrar Suriye'ye kaçtığı düşünülüyor.

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