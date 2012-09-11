Bombaların yerini 'hasta oğlu' söyletti

İzmir Foça’da bombalı saldırıyı gerçekleştiren PKK'lılara yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla tutuklanan Hasan D., polisten hasta oğlunun tedavi edileceği sözünü alınca, Antalya’daki bombaların yerini söylediği öğrenildi.



Foça’da, 3 çiftçiyi öldürdükten sonra, 2 askerin şehit edilmesi ve 12 kişinin yaralanmasına neden olan bombalı saldırıyı gerçekleştiren PKK'lılara yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla tutuklanan Hasan D’nin sorgusunun detayları ortaya çıktı.

Şanlıurfa’da gözaltına alınıp, İzmir’e getirilen Hasan D., polisin tüm ısrarlarına rağmen konuşmadı.

Bugün gazetesinde yer alan habere göre, terör zanlısının durgun halinden şüphelenen polisin ısrarlı tutumu sonucu zanlı, 6 yaşındaki oğlu Hüseyin’in böbrek hastası olduğunu söyledi.



‘Tedavisi mümkün'



Terör zanlısından, parasızlık nedeniyle oğlunu tedavi ettiremediğini öğrenen polis, çok sayıda profesörle bağlantıya geçip, minik Hüseyin’in rahatsızlığıyla ilgili bilgi alarak Hasan D’ye iletti.

Çocuğunun sağlığından endişe eden zanlı polisin, “Tedavisi mümkün. Gereken yapılacak” sözlerine rağmen konuşmamakta direndi.

Son olarak profesörlerden birine Hasan D. ile konferans konuşması yaptırıldı.

Çocuğunun hastalığının tedavi edileceği garantisini alan Hasan D., PKK’nın Antalya’daki cephaneliğinin yerini söyledi.



Dağdaki kardeşe çağrı



Polisinin yaklaşımı karşısında ağladığı da öne sürülen Hasan D’nin, “Bundan yıllar önce evime baskın düzenleyen polis, ayakkabıyla yatak odama kadar girmişti. Ama son baskında polisler ayakkabılarını çıkarıp girdi. Bu beni çok etkiledi. Polis kendini değiştirdi PKK’da böyle olmalı. Dağdakilere her şey çok farklı empoze ediliyor. Örgüt Kürt halkını dağa çıkarmak için zorluyor. Diğer kardeşim de dağda ona ‘Dön teslim ol’ diyorum. Masum insanlar artık ölmesin. Foça son olsun. Ben şimdi tutuklanacağım; çocuğuma kim bakacak” dediği belirtildi.



11 kilo patlayıcı bulunmuştu



Hasan D’nin itirafı üzerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya’nın Alanya ilçesi kırsalında toprağa gömülü şekilde 11 kilo 200 gram plastik patlayıcı, 4 kaleşnikof uzun namlulu silah, 20 el bombası gövdesi, 20 el bombası fünyesi, 5 elektrikli fünye, 5 elektronik uzaktan kumanda düzeneği, 20 dolu kaleşnikof şarjörü ve 600 kaleşnikof mermisi bulmuştu.