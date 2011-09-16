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Dünya

Bombaların yerini "kırmızı nokta" bulacak WASHINGTON (A.A)

16 Eylül 2011 09:11

-Bombaların yerini "kırmızı nokta" bulacak WASHINGTON (A.A) - 16.09.2011 - Amerikan casus uydularının dizaynı, inşası ve işletiminden sorumlu ABD kuruluşu Ulusal Keşif Bürosu, Afganistan ve Irak'ta görev yapan askerlerin el yapımı bombaların yerlerini saptamasını sağlayan bir program geliştirdi. Reuters'ın haberine göre, ''Kırmızı Nokta'' başlığını taşıyan ve 6 ay önce başlatılan program, Humvee araçlarında ya da komuta karargahlarındaki ekrana yansıttığı kırmızı noktayla, Irak ve Afganistan'da birçok Amerikan askerinin ölümüne neden olan Geliştirilmiş İnfilak Aygıtları'nın (IED) yerlerini uydu yoluyla saptayıp, askeri personele bildiriyor. Kuruluşun direktörü Bruce Carlson, bir grup savunma muhabirine yaptığı açıklamada, IED'lerin yol açtığı ölümlerin oranının hala kabul edilemez düzeyde olmasına karşın, bu aygıtların çoğunun yerini tespit edebildiklerini belirtti. Carlson, programın IED'lerin yerlerini doğru şekilde tespit edebilme oranının yüzde 80 olduğunu kaydetti. ABD Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre, IED'ler, Irak'ta haziran ayı itibariyle 2 bin 205 Amerikan askerinin ölümüne, 21 bin 693'ünün de yaralanmasına neden olurken, Afganistan'da ise IED'ler yüzünden 719 Amerikan askeri hayatını kaybetti, 7 bin 448'i ise yaralandı.

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