Bombaların gölgesinde çocukluklarını yaşıyorlar

İbrahim MAŞE- İdris TİFTİKCİ- Yılmaz BEZGİN/REYHANLI (Hatay), (DHA)- TÜRKİYE\'nin Suriye sınırındaki, Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'ne bağlı Davutpaşa Mahallesi\'nde yaşayan çocuklar, bombaların gölgesinde oyunlar oynuyor.

Zeytin Dalı Harekâtı\'nın başladığı günden bu yana 3 roketin isabet ettiği, sınıra yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Reyhanlı\'nın Davutpaşa Mahallesi\'nde, Suriyeli ve Türk çocuklar, bomba seslerine aldırış etmeden yaşıyor. Tel ve hortumdan kendi imkânları ile yaptıkları çemberlerle oynayan çocuklar, sınırın hemen yanında ellerindeki Türk bayrakları ile koşarak bölgeden geçen askerlere de moral veriyor. Çocuklar, bombalara aldırış etmeden, güle oynaya oyunlar oynayarak günlerini geçiriyor.



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