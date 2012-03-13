Bombacının Sütlüce mesajı: Çevik Kuvvet neredeyse bizim bombacılar oradadır

T24 -Beyoğlu, Sütlüce'de meydana gelen patlamayla ilgili olarak 1'i kadın, kadın 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin cep telefonunda ele geçirilen mesajda ''... Çevik Kuvvet neredeyse bizim bombacılar oradadır'' şeklindeki ifadelere rastlandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Beyoğlu Sütlüce İmrahor Caddesi'nde 1 Mart'ta saat 08.50 sıralarında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polisleri taşıyan midibüsün geçişi sırasında yol kenarına bırakılan motosiklette meydana gelen ve 15'i polis 16 kişinin yaralandığı patlamaya ilgili olarak 1'i kadın 8 kişinin yakalandığını açıkladı.

Yakalanan kişilerin üzerlerinde ve bulundukları adreslerde yapılan aramalarda, 4 ayrı kalıp halinde 890 gram TNT, Rus yapımı 2 el bombası, 4 elektrikli fünye, 2 bomba zamanlayıcısı, 50 fişek, 2 tabanca susturucusu, 1 tabanca namlusu, 1 peruk ile çok sayıda dijital ve örgütsel malzeme ele geçirildiği bildirildi.

Bu arada, olayın ardından bölgede bulunan MOBESE kameraları ile iş yerlerindeki 340 ayrı kameranın kayıtlarının, oluşturulan 60 kişilik özel ekip tarafından inceleme altına alındığı öğrenildi.

900 saat süren incelemenin ardından saldırganların kimliklerini belirleyen polisin, 200 kişilik ekiple, 7 ayrı ilçedeki 15 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek, 1'i kadın 8 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan zanlıların sıkça Kuzey Irak'a giriş-çıkış yaptıkları ve poliste de kayıtları bulunduğu belirtildi. Terör örgütü PKK üyesi oldukları kaydedilen zanlıların yıllardır İstanbul'da yaşadıkları da ortaya çıktı.

Dikkat çekici mesaj

Öte yandan, zanlılardan birinin cep telefonuna patlamadan sonra atıldığı belirlenen iki mesajın polisin dikkatini çektiği öğrenildi.

Gelen mesajda; "Onda şunda bundadır, şunda bunda ondadır, Çevik Kuvvet neredeyse bizim Kürtler oradadır", gönderilenler kısmında ise bu mesaja cevap olarak "Onda şunda bundadır, şunda bunda ondadır, Çevik Kuvvet neredeyse bizim bombacılar oradadır" yazdığı kaydedildi.

Ele geçirilen dijital malzemeler arasında da zanlıların yakalanmaları halinde polise söyleyecekleri hakkında notlar bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin, polis sorgusunda da dijital malzemelerde bulunan notlardaki gibi ezbere ifadeler verdikleri öne sürüldü.

Emniyette sorguları süren 8 şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Bu arada cep telefonundaki mesajlar ise Emel Sayın'ın söylediği Mavi Boncuk adlı şarkıyı hatılattı.

Mavi Boncuk şarkısı

Su dunyada sevgi buyuk ihtiyac

Herkes sevmeye sevilmeye muhtac

Herkesle dost ol; herkesle arkadas

Omrumuz geciyor bak yavas yavas

Onda bunda sundadir

Sunda bunda ondadir

Mavi boncuk kimdeyse

Benim gonlum ondadir