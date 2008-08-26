Bombacı tuzağı anlattı

İzmir Yağhaneler semtinde, polis ve asker araçlarının geçişi sırasında bomba patlatarak 18 kişinin yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınanlardan ikisine tatbikat yaptırıldı.

Saldırıyı planlayıp gerçekleştirdiği ileri sürülen B.S. ile Z.B., yol kenarına park ettikleri araçtaki bombayı kısa mesafeli bir telsiz kullanarak patlattıklarını söyledi.



Şifreli talimat

Geçen hafta perşembe günü meydana gelen saldırı sonrası İzmir polisinin başlattığı soruşturma, kısa sürede sonuç verdi. Patlatılan aracın motor şasi numarasından yola çıkıp çalıntı otomobilin sahibine ulaşan, ardından sahte plakayı takibe alan polis, otomobilin İzmir - İstanbul arasındaki bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığını belirledi.

İzmir ve Diyarbakır’da düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda toplam 9 kişi yakalandı. Z.B.’nin saklanmasına ve barınmasına yardımcı olduğu belirlenen T.S.’nin 10 gün önce gözaltına alınıp serbest bırakıldığı anlaşıldı.

Bombayı Kuzey Irak’tan Diyarbakır’a, ardından arkadaşları Z.B. ve G.D. ile otomobil kiralayıp İzmir’e getiren B.S.’nin kimliği belirlendi. Gözaltındaki T.S.’nin oğlu olan B.S.’nin, İzmir’de keşif yaptıktan sonra Z.B. ile birlikte İstanbul’a gidip çalıntı otomobili sahte plakasıyla satın aldığı, ardından İzmir’e getirdiği tespit edildi.

B.S.’nin şifreli talimatın gelmesiyle birlikte harekete geçtiği bildirildi.

Tatbikatta B.S. ve Z.B., çalıntı otomobili yol kenarına park ettiklerini, paralel yoldaki caddeye geçerek araçların geçişi sırasında kısa mesafeli telsizle bombayı patlattıklarını anlattı. T.S.’nin evinde de 5 kilograma yakın plastik patlayıcı bulundu. Kuzey Irak’ta eğitim alan B.S.’nin her yerde aranması nedeniyle, saldırıda Z.B.’yi kullandığı ifade edildi.

2 zanlı susma haklarını kullandı. Zanlıların, çalıntı otomobili İzmir’e getirirken tüm trafik kurallarına uydukları için trafik ekiplerinin dikkatini çekmediği anlaşıldı.



5 kişiye daha ‘bomba’ gözaltısı

İzmir’deki patlamayla ilgili olarak patlayıcının konulduğu otomobili teröristlere satan Veysi, Osman ve Ramazan Tazecan kardeşlerle, Halil Yıldız ve ismi öğrenilemeyen bir zanlı İstanbul’da gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan 3’ü kardeş 5 zanlının ifadelerinde çalıntı aracı sattıkları kişileri tanımadıklarını söyledikleri öğrenildi. Patlama olayına karışan otomobilin zanlılar tarafından 10 gün önce örgüt üyelerine satıldığı tespit edildi. Bir hırsızlık şebekesi tarafından çalınan aracın 3 kardeşe cüzi bir miktara satıldığı polisin araştırmaları sonunda ortaya çıktı.

Otomobili İzmir’e götüren Halil Yıldız’ın da Diyarbakır’da gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan bu kişinin de bombalı eylemi gerçekleştiren kişilere araç kiralamada yardımcı olduğu iddia edildi.



