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Dünya

Bombacı kızın 'cennet' hayali

Irak'ta yakalanan 15 yaşındaki canlı bomba kız, "Kocam 'cennetlik olursun' dediği için kendimi patlatacaktım" diye konuştu.

03 Eylül 2008 03:00

Irak'ta geçen hafta üzerinde patlayıcı yeleğiyle yakalanan 15 yaşındaki küçük canlı bomba kızın evli olduğu ve kocasının telkinleriyle bu eylemi gerçekleştirme girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

'Birinden su, birinden bal'

Üzerinde patlayıcılarla yakalanan Raniya İbrahim polise verdiği ifadede, "Kocam beni cennet vaadiyle kandırdı. Bana cennette beyaz tenli, derin kara gözlü dişi meleklerin olduğunu söyledi. Çiçek dolu büyük bir bahçe olan cennette iki ırmak akarmış, birinin suyu tatlı, diğeri baldanmış" diyor.

Babası da bombacıymış

Aslında yıllarca doktor olma hayali kuran Raniya'yı sorgulayanlar, intihar bombacısı bir babanın kızı olan genç kızın, tipik bir radikal olduğunu söylüyor.

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