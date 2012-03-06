Bombacı güvenlik kamerasında



T24- Yargıtay binasının girişinde patlayan bomba bir kişinin yaralanmasına neden oldu. Bombanın sabah 06.25’te bırakıldığı, saat 09.40’ta patladığı kameralara yansıdı. Yüzlerce polisin bulunduğu bölgeye bırakılan bomba ‘güvenlik zafiyeti’ eleştirilerine yol açtı

Milliyşet'in haberine göre, Başbakanlık Merkez Binası ile Yargıtay ve Çevre Şehircilik Bakanlığı Merkez Binası’nın yer aldığı Vekaletler Caddesi üzerinde dün sabah 09.40 sıralarında bir patlama meydana geldi. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’nde şoför olan Ahmet Kocaoğlu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yargıtay binasının memur girişinin yapıldığı kapısının önündeki, Telekom’a ait küçük santral kutusunun arkasında meydana gelen patlama polisin alarma geçmesine neden oldu.

1.70 boyunda

Olayın ardından polis, çevredeki binalarda bulunan güvenlik kameralarının görüntülerine el koydu. Patlamanın olduğu Yargıtay binasında bulunan ve giriş kapısını kontrol eden güvenlik kamerasını inceleyen polis, patlayıcının sabah 06.25’te bırakıldığını tespit etti. Zanlının cebinden çıkardığı küçük poşeti telefon santral kutusunun arkasına bırakıp birkaç metre yürüdükten sonra karşı kaldırıma geçtiği ve ardından da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önündeki üst geçide doğru yöneldiği anlaşıldı. Şüphelinin 1.70 metre boylarında olduğu ve kapüşonlu mont giydiği belirlendi

Olay yerinde yapılan ilk incelemeler doğrultusunda, patlayıcının son dönemde İstanbul’da yaşanan ve yasadışı MLKP örgütünün kullandığı patlayıcılarla benzerlik taşıdığı ifade edildi.

Olay yerinde inceleme yapan Ankara Valisi Aladdin Yüksel, “Patlayıcı maddenin pet şişe içerisine konulmuş 150 gram hafif patlayıcı olduğu anlaşılıyor” dedi. Yüksel, “Başbakanlık binası ve Yargıtay binalarının bulunduğu bir caddede böyle bir patlama nasıl olur?” sorusunu, “Hepsini inceliyoruz. Arkadaşlarımız kamera incelemelerini yapıyor. Kısa süre içerisinde sizinle daha net bilgi paylaşılacaktır” diye yanıtladı.

Güvenlikçiler ifade verdi

Patlamanın, sağlık sorunları nedeniyle bir aydır İstanbul’da bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, 33 gün sonra ilk kez başkanlık edeceği Bakanlar Kurulu toplantısına saatler kala yaşanması, zaafiyet iddialarını da gündeme getirdi. Uzun süredir İstanbul’da bulunan Erdoğan’ın Ankara’ya geleceğinin kamuoyuna yansımasıyla birlikte 24 saat güvenlik önlemi alınan bölgede eylem gerçekleşmesi soru işaretlerine neden oldu. Özellikle patlayıcının konulduğu Yargıtay binası girişinde, hem özel güvenlik hem de polis nöbetçileri bulunmasına karşın eylemcinin patlayıcıyı rahatça yerleştirmesi dikkati çekti. Olay sırasında görevli olan güvenlik görevlileri ve polislerin, ifadesinin alınması için Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.

İkinci bomba paniği

Öte yandan, Başbakanlık binasına yaklaşık 100 metre yakınlıktaki Meşrutiyet Caddesi üzerine bırakılan şüpheli paket de fünye ile patlatıldı. Sabah saatlerinde patlayan ses bombasının ardından ikinci bomba paniği de yine Başbakanlık binasına 100 metre mesafedeki Meşrutiyet Caddesi’nde yaşandı.

Ankara’nın en işlek caddelerinden biri olan Meşrutiyet Caddesi’nin girişinde şüpheli paket ihbarı üzerine olay yerine bomba imha ekipleri geldi. Şüpheli paketin fünyeyle patlatılması üzerine bomba olmadığı anlaşıldı.