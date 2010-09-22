-BOMBA YÜKLÜ OTOMOBİL ARAŞTIRILIYOR UŞAK (A.A) - 22.09.2010 - Uşak'ta dün gece meydana gelen, 1 kişinin ölümü, 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasına karışan otomobilde 5 elektrik düzeneğine bağlı A4 ve C4 karışımı bombalar ile bomba yapımını gösteren krokiler bulunmasıyla ilgili olarak Uşak Valisi Özdemir Çakacak başkanlığında güvenlik toplantısı düzenlendi. Valilikteki toplantıya İl Jandarma Garnizon Komutanı Jandarma Albay İsmail Özcan, İl Emniyet Müdür Vekili Uğur Puğ, Terörle Mücadele Şubesi Müdürü Ali Sabah katıldı. Toplantının ardından gazetecilerin soruları üzerine, Vali Çakacak, soruşturmanın salahiyeti açısından açıklama yapılmayacağını, soruşturmanın ardından detaylı bilgi verileceğini söyledi. Bu arada, bomba yüklü aracın çekildiği Banaz ilçesindeki otoparkta jandarmanın güvenlik önlemleri sürüyor. Otomobil, mavi brandayla kamufle edilmeye çalışılıyor. Bomba yüklü araçla çarpışan kamyon ise kaza yerinde bekletiliyor. Kamyonun kasasındaki kalorifer petekleri boşaltılıyor. Uşak'ın Banaz ilçesinden Afyonkarahisar'a giden Veysel Devebacak yönetimindeki 42 BS 932 plakalı kamyon ile Faik Yorgun (31) yönetimindeki 65 NS 309 plakalı otomobil dün gece çarpışmış, Yorgun kaza yerinde ölmüş, Devebacak yaralanmıştı. Kazaya karışan otomobilde 5 elektrik düzeneğine bağlı A4 ve C4 karışımı bombalar ile bomba yapımını gösteren krokiler bulunmuş, kamyonda suç unsuruna rastlanmamıştı.