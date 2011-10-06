-Bomba yüklü minibüs davasında karar ANKARA (A.A) - 06.10.2011 - Ankara Sıhhiye'deki çok katlı otoparkta 11 Eylül 2007'de cep telefonu düzenekli bomba yüklü minibüs bulunmasının ardından açılan davada, 3 sanığın 20 yıl 11 ay 20 güne kadar değişen sürelerle hapis cezasına mahkumiyetine, bir sanığın ise beraatına karar verildi. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Ali Sayan, Alpaslan Özkan, İdris Nakçi ile avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, daha önce mahkemeye sunduğu esas hakkındaki görüşü doğrultusunda karar verilmesini talep etti. Tutuklu sanıklardan İdris Nakçi, daha önce Kürtçe savunma yapma talebinin reddedildiğini belirterek, savunma yapmayacağını söyledi. Diğer sanıklar ise önceki savunmalarını tekrarladığını bildirdi. Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu kaydederek, beraatlarını talep etti. Sanıklar, son sözlerinde beraat talebinde bulundu. Mahkeme, son sözleri almasının ardından hükmü açıkladı. Sanıklardan İdris Nakçi, ''yasa dışı silahlı PKK terör örgütü üyesi olmak'' suçlamasından 11 yıl 3 ay, ''tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak ve taşımak'' suçlamasından da 9 yıl 8 ay 20 gün olmak üzere, toplam 20 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edildi. Sanık Ali Sayan ''yasa dışı silahlı PKK terör örgütü üyesi olmak'' suçlamasından 8 yıl 9 ay, sanık Alpaslan Özkan da aynı suçlamadan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Mustafa Bayar ise üzerine atılı suçlamalardan beraat etti. Mahkeme, sanıklardan Özkan'ın, tutuklu kaldığı süre ve dosyanın kesinleşme sürecini dikkate alarak tahliyesine karar verirken, Nakçi ve Sayan'ın tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.