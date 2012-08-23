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Bomba yüklü araç doğal gaz vanasının üstüne bırakılmış!

Gaziantep'te 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ayrıntıları ortaya çıkıyor

23 Ağustos 2012 00:18

Gaziantep saldırısı sonrası başlatılan soruşturmada, saldırganların bombalı yüklü aracı, bölgeye doğal gaz akışını sağlayan vananın üzerine yerleştirdiği ve patlamanın şiddetini artırmayı amaçladığı belirlendi.

Saldırganların 1 ay boyunca keşif yaptığı ve bomba yüklü aracı, bölgeye doğal gaz akışını sağlayan ana vananın üzerine bırakarak, patlamanın şiddetini artırmayı hedeflediği öğrenildi.
 
Yetkililer, patlamanın şiddetine rağmen zarar görmeyen ana vananın, patlaması durumda bilançonun çok daha ağır olacağını ve tüm semti etkileyebileceğini belirtiyor.
 
Edinilen bilgiye göre, Sakarya'dan çalınan ve yakalanmamak için 3 kez plası değiştirilen lüks otomobilin içerisine metal çiviyle desteklenmiş yaklaşık 20 kilo plastik patlayıcı yerleştirildi.
 
Ayrıca, çekiciyle taşınan aracın dikkat çekmemesi için yürüyen aksamına bilerek zarar verdirildiği belirlendi.
 
Öte yandan saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma da tüm hızıyla devam ediyor. Mersin'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda saldırıyla ilgisi olduğu belirlenen 2 kişi daha gözaltına alındı.
 
Soruşturma kapsamında dün çekici şoförünün de aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alınmıştı.
 
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 6 zanlının sorgusu sürüyor.
 
Bu arada olayı gerçekleştiren saldırganın yakalanması için de çalışmaların titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.
 

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