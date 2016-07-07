Bomba yaparken ölen 2 Suriyelinin kimlikleri belli oldu; patlamadan yara almadan kurtulan bir kadın gözaltında

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki bir evde, yapım aşamasındaki patlayıcının infilak etmesi sonucu ölen Suriyelilerin Usam İsa ile Rahmi Hadad olduğu belirlendi. Patlama sırasında evde bulunan bir kadın da gözaltına alınırken, ölenlerin herhangi bir örgütle bağlantılarının olup olmadığı araştırılıyor.

Dün saat 16.30 sıralarında ilçe merkezindeki Şehit Sedat Pişen Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 2’nci katında patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi ağır yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, elleri ve ayakları koparak ağır yaralanan Suriyeliler, kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını yitirdi.

Polisin yaptığı aramada bir tabanca ve tabancaya ait susturucu ele geçirirken, evin mutfağında bulunduğu için patlamadan yara almadan kurtulan Suriyeli bir kadını da gözaltına aldı. Yapılan incelemede, patlamanın hazırlık aşamasında olan patlayıcın infilak etmesinden kaynaklandığı belirlendi.

Bağlantıları araştırılıyor

Yapılan araştırmada ise ölen Suriyelilerin Usam İsa ile Rahmi Hadad olduğu ortaya çıktı. 2 ay önce Reyhanlı’daki eve yerleştikleri bildirilen İsa ve Hadad’ın kullandığı belirlenen 31 MB 298 plakalı otomobil de ayrıntılı inceleme için Emniyetin bahçesine çekildi. Suriye’deki muhalif gruplardan olabileceği düşünülen Usam İsa ile Rahmi Hadad’ın herhangi bir terör örgütüyle bağlantıları olup olmadığı konusunda güvenlik güçlerince detaylı bir çalışma başlatıldı.

Numunler labaratuvara gönderildi

Olayda ölen Suriyelilerin hazırladığı patlayıcının cinsi ise belirlenemedi. Ekipler, patlama yerinden aldıkları numuneleri Emniyet Kriminoloji Laboratuvarı’na gönderdi. Burada yapılacak incelemenin ardından patlayıcının cinsinin netlik kazanacağı bildirildi.

CHP’li Yarayıcı: Ülkemizi savaş üssüne çevirdiler

Öte yandan olay yerine gelen CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı, ölen Suriyelilerin AFAD tarafından verilmiş yabancı tanıtım kartlarının bulunduğunu söyledi. Gözaltına alınan kadının ölenlerden birinin eşi olduğunu belirten Yarayıcı, şunları söyledi:

"Söz konusu kadın sorgulanmak üzere gözaltına alınıyor. Kadın eşinin Suriye’de mekanik üzerine eğitim aldığını söylemekte. AFAD tanıtım kartıyla ülkemizde ikamet eden şahısların bugüne kadar ülkemizde katıldığı eylemlere veya işlediği suçlara yönelik araştırmalar sürüyor. Ancak bu olay dahi ülkemize sığınan 4 milyona yakın Suriye vatandaşının hangisinin gerçekten sığınmacı, hangisinin cihatçı katil olduğunun bilinmediğine dair somut bir örnektir. Yıllardır hükümet desteğinde ülkemizi bir savaş üssüne çevirenlerin ne kadarının ülkemizde olduğu bilinmemektedir. Bunun yarattığı tedirginlik Hatay’da bir korkuya dönüşmüş bulunmaktadır."