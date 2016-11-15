T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Bomba var" dedi, bankayı soydu!

Muş'ta gerçekleşen banka soygunu için, özel harekât polislerinin de katıldığı arama taramaları devam ediyor

15 Kasım 2016 23:58

Muş’ta bir banka şubesine giren ve elindeki paketin bomba olduğunu söyleyen kimliği belirsiz bir kişi veznedeki paraları alarak kayıplara karıştı.

Muş'un Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir banka şubesinde, mesai bitimine az bir süre kala meydana gelen olayda; müşteri gibi bankaya giren kimliği belirsiz bir kişi elindeki paketin bomba olduğunu söyleyerek güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Güvenlik görevlisinin silahını da alarak banka içerisindeki müşterileri ve çalışanları rehin alan kişi, veznelerdeki nakit paraları alarak kayıplara karıştı. 

155 Polis İmdat'a ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekipleri bankada parmak izi alırken kaçan soyguncunun yakalanması için banka şubesinin bulunduğu Saray Mahallesi abluka altına alındı. Özel hareket polislerinin de katıldığı arama taramaları devam ediyor. 

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş yetkililerden bilgi aldı ve çalışmaları yakından takip etti. Banka çalışanları uzun süre içeride tutuldu. Ayrıca banka soygununu gerçekleştiren zanlının yüzünün açık ve güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

ETİKETLER

Muşbanka soygunubombapolis imdatpara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24