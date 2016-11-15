"Bomba var" dedi, bankayı soydu!

Muş’ta bir banka şubesine giren ve elindeki paketin bomba olduğunu söyleyen kimliği belirsiz bir kişi veznedeki paraları alarak kayıplara karıştı.

Muş'un Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir banka şubesinde, mesai bitimine az bir süre kala meydana gelen olayda; müşteri gibi bankaya giren kimliği belirsiz bir kişi elindeki paketin bomba olduğunu söyleyerek güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Güvenlik görevlisinin silahını da alarak banka içerisindeki müşterileri ve çalışanları rehin alan kişi, veznelerdeki nakit paraları alarak kayıplara karıştı.

155 Polis İmdat'a ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekipleri bankada parmak izi alırken kaçan soyguncunun yakalanması için banka şubesinin bulunduğu Saray Mahallesi abluka altına alındı. Özel hareket polislerinin de katıldığı arama taramaları devam ediyor.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş yetkililerden bilgi aldı ve çalışmaları yakından takip etti. Banka çalışanları uzun süre içeride tutuldu. Ayrıca banka soygununu gerçekleştiren zanlının yüzünün açık ve güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi.